Un fost jucător de tenis, găsit mort în mașină

Ştire online publicată Marţi, 26 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Schalk van der Merwe, fost jucător de tenis, a murit duminică, la 54 de ani.Bărbatul a fost găsit fără suflare în mașina sa, în Irlanda.Acesta era stabilit lângă Cape Town, dar câteva luni pe an lucra în Irlanda, notează B1.ro.Cauza morții este încă necunoscută.Sud-africanul a evoluat în circuitul ATP în anii 80 și a strâns 50.000 de dolari din premii. Cea mai bună clasare a sa a fost numărul 157 la simplu și 81 la dublu.S-a calificat în turul doi la Wimbledon în 1982 și a ajuns până în turul 3 la US Open un an mai târziu.