Un fost jucător al RCJ Constanţa, despre confruntarea României cu Georgia: „Meciul va fi foarte greu”

Rugby, Cupa Europeană a Națiunilor

Un fost jucător al RCJ Constanța, despre confruntarea României cu Georgia: „Meciul va fi foarte greu”

Iuri Natriashvili, fostul jucător al echipei RCJ Constanța, care în prezent reprezintă Georgia, a declarat înaintea partidei pe care echipa sa o va susține împotriva României în cadrul finalei CEN, că va fi o întâlnire dificilă și că anul acesta „Stejarii” au evoluat față de edițiile precedente.„Meciul va fi foarte greu, de trei partide nu a mai câștigat România împotriva Georgiei. Consider că anul acesta România are o echipa mai bună decât anul trecut, am văzut toate meciurile Stejarilor. Au o grămadă puternica, iar sâmbătă o să ne așteptăm la o adevărata luptă,” a declarat Iuri Natriashvili.Naționala României de rugby va întâlni formația similară a Georgiei, sâmbătă, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, de la ora 15.00, contând pentru finala Cupei Europene a Națiunilor.