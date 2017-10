Un fost atlet, ajuns în scaunul cu rotile, a participat la Crosul Naţional „Ziua Olimpică“ (galerie foto)

Un fost atlet, ajuns în scaunul cu rotile, a participat la Crosul Național „Ziua Olimpică“ (galerie foto)

Sute de participanți de toate vârstele s-au aflat, ieri, la Constanța, pe traseul Crosului Național „Ziua Olimpică”, ajuns la ediția a 22-a. Au aderat spiritul și la ideile olimpismului copii de până în zece ani, sportivi și antrenori, constănțeni sau turiști, bătrâni (ajunși și la 85 de ani), un fost atlet, aflat acum în scaunul cu rotile, chiar și o japoneză. Ca de obicei, startul s-a dat de la Sala Sporturilor, semnalul plecând de la fosta campioană olimpică Laura Badea. Participanți din tot județul Constanța, de la Hunedoara, Brăila, Galați, Giurgiu sau Piatra Neamț (un bătrân de 83 de ani), unii - obișnuiți ai întrecerii, au parcurs traseul, gândind că important e să participi, nu să câștigi. Nu au lipsit sportivi și antrenori, de la atletism (Ana-Maria Greceanu, Adriana Turnea, Răzvan Nicola, Elena Sabău, Gabriel Zaharia), box (Ionuț Gheorghe, Florentin Niculescu, Ionuț Bodilcu, Cristi Crețu, Denis Chiriță, Alexandru Marin, Mihai Constantin), lupte (Rariana Moise, Alexandru Toader, Alexandru Dumitraiche, Flavius Moise, Ioan Giuglea, Daniel Toader), tenis de masă (Ioana Ghemeș), actuali și foști arbitri de fotbal (Gelu Dimaca, Claudiu Șoptelea, Virgil Brună, Cătălin Toader, Vasile Curt) și mulți alții. Japoneza Hiroko Ogawa a fost prezența exotică a crosului, revenind după participarea din 2006 și ocupând locul cinci în clasamentul general feminin. La masculin s-a impus atletul Răzvan Nicola, de la CSS Medgidia, iar la feminin - mărșăluitoarea Ana-Maria Greceanu (Farul - Dinamo), secondată de colega sa Adriana Turnea. Cei mai vârstnici participanți, atât la masculin, cât și la feminin, au fost constănțeni, Traian Petcu (85 ani), respectiv Veronica Negreanu (79 ani). Deși se află într-un scaun cu rotile, fostul atlet constănțean Ion Lefcenco (40 ani) a participat și în acest an la cros (cum o face, de altfel, din 1998 încoace, la doi ani distanță de la intrarea în rândul persoanelor cu handicap). Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin președintele Octavian Morariu, i-a acordat un premiu special lui Lefcenco, după cum antrenorul Gabriel Zaharia, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, a primit distincția fair-play, după ce i-a cedat locul doi câștigat în cursă elevului său. Participare masivă a județului Constanța „Prin acest cros național, Constanța a avut onoarea de a deschide ciclul olimpic 2012. A fost o ediție specială, excelentă. Am avut 1.000 de sticle cu apă, 1.000 de tricouri, 1.000 de diplome și s-au dat toate. A fost și o prezență de vârf a COSR, cu președintele Octavian Morariu și cu secretarul general Ioan Dobrescu. Mă bucură participarea masivă din comunele și orașele județului Constanța. Și bunul Dumnezeu a ținut cu noi, dându-ne vreme frumoasă. Nota primită de noi toți este 10" Elena Frîncu, director coordonator DSJ Constanța *** „Dintre cei care au participat, cele mai mari șanse de a urma sportul le au, normal, cei mici, dar și pentru cei mari e o provocare la mișcare, de a demonstra că, indiferent de vârstă, sportul are prioritate” Laura Badea, fostă campioană olimpică *** „Mi-a făcut plăcere să văd atât de mulți participanți. Astăzi (n.n. - ieri), celebrăm Ziua Internațională Olimpică. În întreaga lume, e ca o zi națională” Octavian Morariu, președintele COSR *** „A fost bine. N-am mai participat la această cursă de trei ani și mă bucur că am câștigat astăzi (n.n. - ieri). Traseul a fost mai greu față de cursele precedente, dar m-am descurcat” Ana-Maria Greceanu, câștigătoarea la feminin *** „O cursă frumoasă, cu foarte mulți participanți și cu o organizare bună. Voi participa și la anul, când sper să ies iar pe locul întâi. Traseul? Interesant” Răzvan Nicola, câștigătorul la masculin *** Clasament general masculin: 1. Răzvan Nicola (Aliman), 2. Victor Vlad (București), 3. Andrei Bârlea (Constanța), 4. Ion Marin (Constanța), 5. Dănuț Cernat (București), 6. Alexandru Ciobanu (Reșița) Clasament general feminin: 1. Ana-Maria Greceanu (Constanța), 2. Adriana Turnea (Constanța), 3. Elena Sabău (Medgidia), 4. Cristina Chiriță (Constanța), 5. Hiroko Ogawa (Japonia), 6. Diana Pivniceru (Constanța) Clasament băieți până în 10 ani: 1. Aisun Soiun (Medgidia, 10 ani), 2. Marius Oprea (Constanța, 10 ani), 3. Rareș Domnică (Medgidia, 8 ani) Clasament fete până în 10 ani: 1. Ioana Șmadici (Medgidia, 8 ani), 2. Mihaela Pleașu (Constanța, 10 ani), 3. Roberta Eremia (Uricani, 8 ani) Cei mai vârstnici participanți: 1. Traian Petcu (Constanța, 85 ani), 2. Radu Dumitru (Piatra Neamț, 83 ani), 3. Gheorghe Lazăr (79 ani) Cele mai vârstnice participante: 1. Veronica Negreanu (Constanța, 79 ani), 2. Floarea Moise (Constanța, 60 ani), 3. Elena Niță (Constanța, 51 ani) Clasament femei peste 40 ani: Câștigătoare: Hiroko Ogawa (48 ani) Clasament bărbați peste 40 ani: Câștigător: Victor Vlad (46 ani) Cea mai numeroasă familie: Moise și Popescu (câte cinci membri) Premii speciale: Ion Lefcenco, Gabriel Zaharia