Ieri, la Constanța, FC Farul - FCM Bacău 5-0

Un fleac, i-au ciuruit!

Dezlănțuiți, „marinarii” au reușit cel mai bun meci din acest campionat, trimițându-i în lumea viselor pe băcăuani, că tot visau ei la promovare. Farul a fost irezistibilă ieri, mă-turând cu FCM Bacău și mai urcând două locuri în clasament, până pe șapte, la șase puncte de poziția secundă. Fără patru oameni de bază, indisponibili, oaspeții au fost carne de tun, cu doar trei ocazii în tot meciul, prima - bună, este adevărat, la 0-0 (bară Doboș - 23), iar celelalte doar la 0-4 (Datciuc - 58) și la 0-5 (același Datciuc - 84), când meciul se încheiase de mult. Dedicați, agresivi și eficienți, „marinarii” au făcut 3-0 în zece minute (30 - Chico, 37 - Ene, 40 - Chico), au punctat pentru 4-0 imediat după reluare (46 - Ene), iar scorul final a fost stabilit încă din minutul 60 (Chico)! Plus alte situații de gol (Ene 5, Chico 12, 18, 40, Andrade 37, Fatai 72, 80). Fariștilor le-a ieșit totul: combinații frumoase, trasee, goluri, finalizări ca la carte. După multe meciuri în care dezamăgiseră, atacanții lui Șumudică, Chico și Ene, au fost letali ieri, primul cu o triplă („Nu am mai dat trei goluri de mult, din ultimul an din Portugalia. Sunt foarte bucuros” - portughezul), al doilea cu o dublă, în plus servindu-se între ei și cu câte o pasă decisivă. Satisfacție a dat și nou-venitul Andrade, care a început ca titular, profitând de accidentarea lui Cristocea (călcat pe picior la un antrenament, Vasile s-a ales cu o unghie infectată și nu a fost nici măcar rezervă). Andrade a fost co-autor la două goluri, oferind pase foarte bune și în alte câteva situații. Au jucat: FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Sardescu - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - Andrade (58, Păcuraru), B. Andone, B. Teekloh, C. Matei (55 L. Leu) - Chico (72 Fatai), M. Ene; FCM Bacău (antrenor, Gheorghe Poenaru): C. Manea - Mihălăchioaie, Kalai (46 Datciuc), Taban, Carnariu, Dobârceanu (41 Ad. Câmpeanu; 46 G. Petrea) - C. Dediu, Adăscăliței, I. Radu - Doboș (cpt.) - Tismănaru. A arbitrat Mihai Ene (București); asistenți, Claudiu Florea (București), Elena Mușețoiu (Câmpulung Muscel).