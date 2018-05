Un constănţean va fluiera în Final Four-ul Ligii Campionilor la baschet

Un constănțean va fluiera în Final Four-ul Ligii Campionilor la baschet

Asociația Județeană de Baschet Constanța anunță că unul dintre cei mai valoroși arbitri români și europeni, constănțeanul Marius Ciulin, va fi prezent la Final Four-ul Ligii Campionilor la baschet masculin, acolo unde va arbitra trei partide.Turneul are loc la Atena, în perioada 4-6 mai, și le aduce față-n față, în semifinale, pe MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) contra AS Monaco (Franța) și pe AEK Atena (Grecia) împotriva celor de la UCAM Murcia (Spania).Finalele sunt programate duminică, 6 mai, la orele 17.30 (finala mică) și 20.30 (finala mare).Marius Ciulin s-a născut la Constanța în anul 1977, este căsătorit și are doi copii. Este arbitru principal încă din anul 1995, iar din 1999 oficializează partide în Liga Națională. A arbitrat, de-a lungul timpului, la Campionatele Europene feminine din Turcia (2005), Italia (2007), Letonia (2009), Campionatele Europene masculine din Lituania (2011) și Slovenia (2013), și Campionatele Mondiale de tineret U17 (2010) și U19 (2007), și FIBA EuroBasket 2017.