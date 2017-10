Un constănţean triumfător în proba de dublu Junior ITF

Un constănțean triumfător în proba de dublu Junior ITF

La Mediaș, a avut loc unul dintre cele mai importante turnee internaționale pentru juniori găzduite de țara noastră, denumit „Mediaș-sen-Sibiu Junior ITF Tournament”, competiție în care au fost angrenați cei mai buni juniori români ai momentului.Tenismanul pregătit de Damian Petcu la TC Idu Mamaia, Gabi Adrian Boitan (16 ani), a reușit împreună cu Ioan Dan Abrudan (CS Winners TC) să se impună în finala probei de dublu, scor 6-4, 6-2, împotriva perechii Alen Avidzba (Rusia) / Alexis Carter (Marea Britanie), principalii favoriți ai turneului.„La dublu, am făcut echipă cu bunul meu prieten Dani Abrudan. Împreună am jucat foarte bine în primele tururi, însă finala a fost ceva extraordinar. Am jucat amândoi excepțional și ne-am ajutat unul pe celălalt până la ultima minge. Am fost cu un pas înaintea adversarilor tot meciul, iar asta se poate observa și în scorul final”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Boitan.În proba de simplu, Boitan a fost eliminat în sferturile de finală ale competiției de cel care avea să devină și campion, rusul Alen Avidzba, scor 6-7(1), 6-2, 4-6.„Am fost obligat să îmi ridic nivelul jocului în sferturi, însă și rusul a făcut același lucru, iar cel mai bun în acea zi s-a impus. Am avut șanse să câștig meciul, însă am ratat patru mingi de set în primul act. Una peste alta, sunt mulțumit de jocul meu din ultima vreme, deoarece se observă o creștere continuă de la turneu la turneu”, a completat Boitan.