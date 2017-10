Un „comando“ de luptători constănţeni ţine sub „asediu“ Mangalia

Timp de patru zile

Un „comando“ de luptători constănțeni ține sub „asediu“ Mangalia

Faza finală a Campionatului Național individual de lupte (atât libere, cât și greco-romane) la cadeți se desfășoară de astăzi și până duminică, la Mangalia. Județul Constanța participă la ambele secțiuni, cu toate cluburile: lupte libere: LPS „Nicolae Rotaru” CSS (antrenor, Ioan Bărbătei): Vasile Ilie, Nicolae Sasu (categ. 50 kg), Sergiu Olteanu (63 kg), Alexandru Serghei (69 kg), Vlad Caraș (76 kg), Cosmin Caraion (85 kg), Ștefan Marin (100 kg). Caraș are dublă legitimare, LPS - CSS Reșița; CSS Mangalia (antrenor, Marian Oancea): Nicoleta Popa (43 kg), Mădălin Pârvulescu (63 kg), Denisa Macovei (70 kg); lupte greco-romane: LPS „Nicolae Rotaru” CSS (antrenori, Ioan Giuglea și Valentin Dobrin): Iulian Grăjdan (42 kg), Valentin Ștefan, Ionuț Ion, Stelian Motoloi (50 kg), Duan Memet (54 kg), Sebastian Agrigoroșoaiei (63 kg), Dorin Pârvan (85 kg); CS Farul (antrenor, Vasile Dușu): Laurențiu Gâțu, Taner Abdul-Vuap, Antonio Stoenciu (76 kg), Alexandru Toader (58 kg). Toader are dublă legitimare, CSS Medgidia - Farul. CSS Medgidia (antrenor, Daniel Toader) îl are înscris în concurs și pe Flavius Moise (54 kg). Întrecerea de lupte libere are loc astăzi și mâine, în vreme ce luptele greco-romane și-au programat disputele sâmbătă și duminică. „Avem speranțe că județul nostru va cuceri măcar trei titluri de campioni, plus alte medalii. Întrecerea este criteriu de selecție pentru Europenele de cadeți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ioan Giuglea. „Ca de fiecare dată, Mangalia își propune să urce pe prima treaptă a podiumului. Va fi o competiție bine organizată”, ne-a spus și Lucian Luca, vicepreședintele CS Mangalia și membru în Biroul Federal al Federației Române de Lupte.