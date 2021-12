Un clasament de pus în ramă! HC Dobrogea Sud o ţine la respect pe Dinamo

La final de an, constănţenii pot pune în ramă clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, unde HC Dobrogea Sud ocupă fotoliul de lider. Trupa antrenată de George Buricea este singura echipă de seniori de pe litoral aflată pe primul loc şi care se menţine în lupta pentru titlul naţional.După un parcurs foarte bun în campionat, în care au contabilizat 13 victorii, au remizat la Bacău şi au pierdut un singur meci, cel cu Dinamo, la Bucureşti, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud şi-au făcut sărbătorilor frumoase şi liniştite, iernând pe primul loc în clasamentul Ligii Naţionale.O performanţă care nu este la îndemâna oricui, având în vedere faptul că în competiţie activează echipe puternice, din centre de mare tradiţie ale handbalului românesc. Având cea mai solidă apărare din campionat - doar 325 de goluri primite -, Constanţa a demonstrat că este, la ora actuală, singura echipă care se poate bate de la egal la egal cu internaţionalii campioanei Dinamo şi că aspiră justificat la cununa cu lauri.Cum a fost posibil ca HC Dobrogea Sud să-i „ia faţa” lui Dinamo la final de an? În primul rând, prin priceperea echipei de conducere. Foşti componenţi de bază ai super-campioanei HCM Constanţa, preşedintele actual al clubului, Ionuţ Stănescu, antrenorul principal George Buricea şi antrenorul coordonator Laurenţiu Toma au reuşit să închege un lot competitiv, în care experienţa „veteranilor” se împleteşte de minune cu entuziasmul şi energia tinerilor dornici de afirmare.Chiar dacă multe dintre adversare au bugete superioare, Constanţa a arătat că, pe parchet, dăruirea şi sacrificiul pot compensa sumele din conturi.Nu în ultimul rând, la această performanţă au contribuit şi suporterii, HC Dobrogea de azi reuşind în bună măsură să reînvie spiritul HCM-ului de odinioară.„Suporterii ne-au transmis o energie extraordinară pe tot parcursul acestui an. Împreună am câştigat şi am pierdut, dar am ieşit de fiecare dată de pe teren învingători, hotărâţi să ţintim mai sus şi să facem performanţă pentru Constanţa.Am jucat finala Cupei României, am câştigat Supercupa, cu o victorie memorabilă contra lui Dinamo, ne-am bătut în Europa şi am reuşit o serie incredibilă de succese în acest nou sezon. Terminăm anul pe primul loc în Liga Zimbrilor, cu 13 victorii în 15 meciuri, şi privim optimişti spre 2022. Împreună suntem mai puternici!”, a transmis preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.XXXÎn acest sfârşit de an, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud se bucură din plin de vacanţă. Reunirea lotului este programată în jurul datei de 10 ianuarie, iar pregătirile vor fi intense, pentru că pe „delfini” îi aşteaptă o serie de foc.Primul meci oficial din 2022 va fi pe 31 ianuarie, la Constanţa, contra vicecampioanei Potaissa Turda, apoi vor urma duelurile cu CSA Steaua Bucureşti, CS Dinamo Bucureşti şi HC Minaur Baia Mare. Până la ora marelui derby, care va avea loc pe 13 februarie, Dinamo ar putea depăşi Constanţa în clasament, pentru că mai are de disputat restanţa cu CSM Bacău, astfel că meciul de la Sala Sporturilor va fi pe viaţă şi pe moarte.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud / Daniel Ivan