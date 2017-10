Un campion şi un vicecampion: fraţii Gima, primii premianţi ai Cupei Mamaia IDU 2013

Un campion și un vicecampion: frații Gima, primii premianți ai Cupei Mamaia IDU 2013

Două tinere talente din tenisul constănțean, Alexander și Sebastian Gima au obținut, ieri, trofee în cadrul turneului de tenis pentru juniori sub 14 ani, Cupa Mamaia IDU 2013, desfășurat la Baza Sportivă Tenis Club Idu, situată pe malul lacului Siutghiol. Cel mic dintre frați, Sebi, aflat într-o formă bună, a câștigat proba de simplu la U12, în timp ce Alexander a disputat finala la U14, pe care a pierdut-o după o luptă strânsă. Au fost primele finale jucate, competiția urmând să continue și astăzi.Cupa Mamaia IDU și-a desemnat primii câștigători, ieri, avându-i în prim plan pe constănțenii de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”: Alexander și Sebastian Gima, dar și un alt constănțean, Sergiu Medeșan.Astfel, proba destinată jucătorilor sub 12 ani a fost câștigată de Sebastian Gima, după victoria din ultimul act în fața lui Emir Mologean (CS Mircea Eliade București), cu scorul de 6-1, 6-0. Până în finală, Sebastian a obținut următoarele rezultate: 6-2, 6-0 în semifinale cu Nikola Filipov Prahov (CS Major București) și 6-0, 6-0 în sferturi cu George Luncașu (CS Mamaia IDU).Fratele mai mare a lui Sebastian, Alexander Gima, a încheiat parcursul cu o înfrângere în finala de U14, în fața lui Sergiu Medeșan, acesta din urmă înregistrând succesul cu 7-5, 6-2. Iată și celelalte rezultatele ale celor doi constănțeni: A. Gima - Dragoș Buzoianu (Club Politehnica) 6-0, 6-0, Medeșan - Ceară Filip (LPS „Nicolae Rotaru”) 6-0, 6-1 - semifinale; A. Gima - Dan Manea (LPS „Nicolae Rotaru”) 6-2, 6-1, Medeșan - Cristian Abouriței (CS Știința Constanța) 6-1, 6-0 - sferturi.„Băieții s-au simțit bine la această competiție tradițională, organizată la Constanța an de an. S-au bucurat de rezultatele obținute. Sebi a fost puțin obosit pentru că a concurat recent la o competiție internațională. Încercăm să profităm de vacanță pentru a-i scoate mai mult în afara țării și pentru a participa la cât mai multe competiții”, ne-a spus Stelian Gima, tatăl celor doi tenismeni.Sebastian, câștigător al unui turneu din Cehia!Mezinul familiei Gima, Sebastian, joacă deja la un nivel înalt. În urmă cu câteva zile, el a fost protagonistul turneului TK Pisek Cup din Cehia, câștigând proba de U12 la simplu. Un rezultat impresionant, având în vedere că s-a jucat pe un tablou de 64 jucători!În finală, tânărul reprezentant de pe litoral a jucat împotriva unui rus, Rali Ibragimov, pe care l-a bătut după un meci intens, încheiat cu 6-4, 5-7, 7-6 (11).Revenind la Cupa Mamaia IDU, meciurile vor continua și astăzi, cele mai interesante jocuri de pe ordinea de zi fiind finala la U12 feminin, între Sofia Maria Nicolae (CS Ten Club Tenis Buzău) și Renata Farima (CS tenis Club Coreco Iași), respectiv finala la U14 feminin, între Selma Cadâr (LPS „Nicolae Rotaru”) și Gloria Mihu (CS Samtronic Constanța).