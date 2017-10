Un antrenor turc îşi începe aventura în România

Un antrenor turc își începe aventura în România

Ştire online publicată Joi, 05 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Turcul Ferhat Akbaș (30 ani) este noul antrenor al echipei feminine de volei CSM București, după ce a ajuns la un acord cu clubul până la finalul sezonului, în locul italianului Nicola Negro, anunță site-ul oficial al grupării, consultat de Agerpres.„Sunt fericit că voi lucra pentru câștigătoarea Challenge Cup, CSM București. Mă bucur să văd că oamenii din club sunt bine organizați și că fac totul pentru a atinge rezultate cât mai înalte. Campionatul României este din ce în ce mai puternic și sper să avem parte de mulți spectatori la meciurile noastre, mai ales la partida cu Olympiakos, de pe 11 ianuarie, unde avem nevoie să câștigăm setul de aur pentru a merge mai departe”, a declarat Ferhat Akbaș.Tânărul tehnician și-a început cariera la clubul de volei Turk Telekom Ankara, unde a fost antrenor secund, iar apoi a petrecut un an în China, la clubul Evergrande Hengda. Întors în Turcia, a fost antrenor secund pentru Vakifbank, echipa care a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a reușit un parcurs de 73 de meciuri naționale și internaționale fără înfrângere.În 2013, a fost asistentul antrenorului Massimo Barbolini pentru lotul național al Turciei, iar la vârsta de 28 de ani a devenit antrenorul principal al naționalei Turciei. În 2014, a câștigat Liga Europeană, iar în 2015, a participat la prima ediție a Jocurilor Europene de la Baku, unde Turcia a cucerit aurul. Tot în acel an, în cadrul Campionatului Mondial Under 23, Turcia a obținut medalia de argint.În șaisprezecimile Cupei Challenge, Olympiakos a dispus în tur cu 3-0 de CSM București.