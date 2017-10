Şumudică trimite mai mulţi jucători ai Farului la echipa a doua

Șumudică trimite mai mulți jucători ai Farului la echipa a doua

Antrenorul „marinarilor” a anunțat măsuri ferme împotriva fotbaliștilor care, la partida contra Chiajnei, l-au dezamăgit sau au avut atitudini neortodoxe la adresa spectatorilor. Antrenorul principal al Farului a anunțat, ieri, că, zilele acestea, unii dintre elevii săi vor merge la echipa secundă, în urma prestației din partida cu Concordia. „E decizia mea. Unii dintre ei vor avea niște surprize la începutul acestei săptămâni. Nu vor mai intra în planurile mele o perioadă, vor merge la echipa a doua. Dacă se vor pregăti bine acolo, probabil că se vor întoarce. Dacă m-au perceput ca băiat bun, s-au înșelat. La Brănești, voi juca cu cine cred eu de cuviință, indiferent de consecințe. Pentru această partidă, voi lua niște decizii care pe unii o să-i întristeze”, a declarat Șumudică. De asemenea, potrivit antrenorului Farului, vor plăti și jucătorii care, vineri seară, au înjurat spectatorii. Marius Șumudică a spus că nu are ce să își reproșeze pentru meciul cu Chiajna, „eu nu pot să îi așez cu telecomanda din tribună”, fiind convins însă că, dacă stătea pe bancă, Farul nu ar fi pierdut cu 1-4. De aceea, Șumudică s-a arătat deranjat că gruparea constănțeană nu a făcut apel pentru a-i reduce suspendarea de două etape, ceea ce îl va menține în tribună și la Brănești. Aceste luări de poziție ale lui Șumudică întăresc ideea că tehnicianul nu are cea mai bună relație cu conducerea Farului. Înainte de începerea campionatului, Șumi a fost la un pas de a părăsi echipa, din pricina unor „clinciuri”, cum le-a spus tehnicianul, iar acum ies la iveală alte nemulțumiri ale sale. Deși a spus că patronul Giani Nedelcu nu i-a reproșat nimic după înfrângerea cu Chiajna, Șumudică se așteaptă la orice, întrucât e ferm convins că nu e dorit de toată lumea la echipă. „Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine, mai departe e problema celor din conducere. Am un contract ferm, înregistrat la Federație și mi-l respect. Dacă dânșii consideră că e vina mea, ne așezăm la masa tratativelor și discutăm, încetăm colaborarea și pot să aducă pe cine vor”, a fost ferm antrenorul.