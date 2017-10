Şumudică şi-a format lotul cu care va începe campionatul

Șumudică și-a format lotul cu care va începe campionatul

După ce, sâmbătă și duminică, fotbaliștii Farului au avut liber (în urma sosirii, vineri seară, din Italia), ieri, „marinarii” au revenit la pregătire, efectuând un antrenament, în regim de semicantonament. Jucătorii au fost convocați la stadion la ora 13, au luat masa de prânz și au trecut la odihnă, iar de la ora 17,30 au participat la primul antrenament de după stagiul din „Cizmă”. „Marinarii” vor lucra în regim de semi-cantonament și astăzi, deosebirea fiind că au fost programate două ședințe de pregătire (de la ora 10 și 17,30). Mâine, joi, vineri și sâmbătă va avea loc câte un antrenament. La reunirea de ieri au fost prezenți 21 de jucători, adică lotul care s-a întors din Italia minus Mățel și Fatai, ambii onorând convocări la echipele naționale: Mățel la reprezentativa de tineret a României, pentru disputa oficială de mâine, din Andorra, iar Kenny la lotul U-20 al Nigeriei, care pregătește evoluția de la Campionatul Mondial din Egipt. Cei 21 de ieri au fost: Vlas, R. Sardescu, Neagu - portari; Buzea, Barbu, Șchiopu, Bubuleandră, Pașcovici, Leu - fundași; Matei, M. Soare, B. Andone, Pătrașcu, Rușmir, Ben Teekloh, Păcuraru, Cristocea, Gaston - mijlocași; Chico, M. Ene, Nanu - atacanți. Antrenorul principal Marius Șumudică a spus că, până la începerea campionatului, la Farul nu va mai veni niciun jucător, tehnicianul fiind mulțumit de ce are la dispoziție. „Nu vor mai apărea schimbări în lot. Începem cu grupul care a fost în Italia. Sunt foarte mulțumit de el. Liviu Mihai II nu mă interesează. Acum, se află la Petrolul, dar e sub contract cu Farul. Clubul decide în privința lui. Cert este că nu vrem să-l mai lăsăm acolo, dar, cine știe, poate prahovenii vor plăti pentru el”, a declarat Șumudică. Principalul Farului nu a putut oferi amănunte despre situația lui Cristocea și Pașcovici, care, ieri la prânz, încă nu semnaseră cu Farul. „Eu sunt antrenor, treburile admi-nistrative nu mă privesc”, a comple-tat Șumudică. „Suntem înțeleși cu cei doi, ca și cu Leu, de altfel, și în această săptămână vom semna înțelegerile”, a afirmat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Crainiciuc, președin-tele executiv al FC Farul. Mulțumit de pregătirea din Italia „Sunt mulțumit de stagiul din Italia. Am avut ca obiectiv să unim grupul care s-a format și să închegăm jocul. Chiar dacă adversarii nu au fost deosebit de puternici, m-au ajutat totuși în formarea relațiilor de joc. Băieții s-au pregătit bine. Mă bucur și că ne-am întors fără a avea accidentări grave, ci unele peste care se poate trece ușor (contracturi, entorse). Sper ca întreg lotul să fie apt pentru prima etapă” Marius Șumudică, antrenor principal Farul „Avem echipă de promovare” „Ne-am pregătit foarte bine în Italia, iar acum așteptăm primul meci. Vrem să începem campionatul cu o victorie la Giurgiu. Promovarea e un obiectiv realist. Farul e echipă de prima ligă, nu de a doua. Avem echipă cu care să promovăm și toți, jucători, antrenori, conducători, așteptăm asta. Nu se mai pune problema să plec, rămân la Farul. Îmi place noul sistem, 4-2-3-1, e mai ofensiv. Eu joc mai retras, dar m-am simțit bine în această postură în meciurile din Italia” Chico, atacant Farul Ene vrea măcar șapte victorii în primele zece etape „Am găsit la Farul un grup foarte unit. Sper ca victoriile din meciurile de pregătire să fie un tablou pentru începutul de campionat. Dacă nu zece victorii în primele zece etape, măcar să realizăm șapte victorii, două egaluri și să avem maximum o înfrângere. Promovarea se poate realiza. La ce lot avem și la ce condiții a impus conducerea, 99% nu ar trebui să avem probleme în acest sezon. Nu mi-am propus un număr de goluri, dar sper să mă regăsesc mai mereu pe lista marcatorilor” Marius Ene, atacant Farul