Şumudică mai are nevoie de atacanţi

Șumudică mai are nevoie de atacanți

„N-am cuvinte după un asemenea meci, am rămas mut”, a comentat antrenorul Farului, Marius Șumudică, ratările elevilor săi. „Acesta e fotbalul, câteodată nedrept. Am avut lipsă de concentrare în anumite momente. Nu se poate să tratezi așa de superficial unele faze. În atac stăm prost, am avea nevoie de atacanți, fiindcă nu există concurență”, a arătat Șumi. „După cum a jucat în prima repriză, Farul merită să promoveze. Am văzut puține echipe care să paseze așa rapid”, a spus tehnicianul Săgeții, Aurel Șunda.