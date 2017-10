Şumudică îl va înlocui pe accidentatul Matei cu Mansur sau Leu

Șumudică îl va înlocui pe accidentatul Matei cu Mansur sau Leu

Tehnicianul Farului se vede lipsit de juniorul din teren, pe care trebuie să-l folosească meci de meci timp de 90 de minute. Șumudică are două variante pentru rezolvarea acestei probleme. Antrenorul principal al Farului a jucat până acum în campionat cu Matei în rolul juniorului, dar accidentarea lui Cosmin de la meciul amical cu Bulgaria îl obligă pe Șumi să găsească altă variantă, urmând a alege între doi tineri din lotul lărgit al echipei mari, nigerianul Mansur și Liviu Leu, ambii mijlocași stânga. „Matei a suferit o ruptură musculară. Trebuie să facă o ecografie, să vedem perioada de repaus. Depinde cât e de accentuată ruptura. Pompiliu Popescu i-a recomandat două săptămâni de repaus, urmată de încă una doar cu alergări ușoare, dar să vedem și cum se va simți jucătorul, că el e cel mai bun doctor. E clar însă că nu trebuie să forțăm, pentru că, dacă se va întâmpla așa, probabil sezonul se încheie pentru Matei. Cu cine îl voi înlocui pe Cosmin? E Mansur, e Leu… Au acum șansa să joace. Îi aștept, am încredere în ei și sper să dovedească că merită să facă parte din lotul Farului”, a declarat Marius Șumudică, pentru „Cuget Liber”. Jucătorii Farului au avut ieri în program două antrenamente, pe primul efectuându-l, din pricina ploii, pe terenul sintetic. Șumudică a lucrat cu două grupe, fundașii și mijlocașii defensivi, respectiv vârfurile și mijlocașii de atac. Au participat toți jucătorii, mai puțin atacantul Marius Ene, oprit la vestiare de o răceală, dar și tinerii fundași de la Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș”, Oprișan și Pascu, pe care antrenorii îi verifi-caseră mai mult pentru Farul II. Șumudică l-a văzut, la minge, și pe stoperul Kamara Abdelhazzi, iar prima impresie, după antrenamentul de dimineață, nu ar fi încurajatoare, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele executiv Mircea Crainiciuc. „Din ce am înțeles, Kamara nu prea l-a impresionat pe antrenor la sesiunea de dimineață. Jucătorul va mai fi monitorizat câteva zile. În locul brazilianului Leandro și a grecului Papadopoulos nu cred că mai vine cineva. În aceea ce-l privește pe Rastovac, acum (n.n. - ieri după-amiază) discutăm cu Unirea Alba Iulia. Poate mâine (n.n. - azi) să se realizeze cedarea sa”, ne-a mai spus Crainiciuc. Farul joacă joi la Tulcea, cu Delta, în Cupă, de la ora 16,30, iar apoi duminică, în campionat, la Snagov, de la ora 11. Meciul cu Petrolul, restanța din Liga a II-a, de miercuri, 16 septembrie, de la Stejaru, probabil că va începe la ora 17. Astăzi, la Craiova, de la ora 20, se joacă meciul oficial de tineret România - Moldova, la tricolori fiind convocat și fundașul dreapta al Farului, Mățel. Altfel, pe lângă Laurențiu Florea, cu Farul II se pregătește și fostul atacant farist Armel Disney. Sistem de joc nou Cele două echipe ale Farului din meciul „în familie“ de vineri au jucat într-un sistem 4-4-2, dar acesta încă nu e un semn că Șumudică va renunța la modulul folosit până acum în campionat, 4-2-3-1. „Nu știu exact dacă voi trece la 4-4-2, dar și 4-2-3-1-ul se poate schimba imediat. Dacă impingi în sus mijlocașul din spatele vârfului, sistemul se face 4-4-2. Nu e o problemă, o echipă poate schimba sistemul din mers”, a declarat Marius Șumudică, pentru „Cuget Liber”.