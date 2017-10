Şumudică i-a vrut la Farul doar pe Bogdan Nicolae şi Perjă

Șumudică i-a vrut la Farul doar pe Bogdan Nicolae și Perjă

Mircea Crainiciuc, președintele executiv al clubului, a anunțat că Farul negociază cu Perjă, Petar Jovanovic și Bogdan Panait, însă Șumudică a replicat că e interesat doar de primul. „Eu am vorbit doar cu Perjă, ca și cu Bogdan Nicolae, de la FC Brașov. Nu ne-am înțeles, au avut pretenții exagerate pentru Liga a II-a. Am vorbit de două ori cu Perjă, apoi am stopat. De șase zile n-am mai discutat. Dacă cei din conducere cad de acord cu el, e altceva. Pe Jovanovic și Panait nu îi cunosc, nu mă interesează. Nu i-am cerut. Perjă e serios, a jucat la un nivel înalt și mă poate ajuta. Panait mi-a fost propus și la Astra și n-am vrut să-l iau. Văd că nu joacă nici la Otopeni. Dacă vor fi aduși jucători pe care eu nu-i vreau, vor juca la echipa a doua”, a fost categoric Șumudică.