Şumudică: „Chico şi Ene sunt de Liga 1“

Șumudică: „Chico și Ene sunt de Liga 1“

Marius Șumudică, antre-norul Farului, s-a declarat bucuros, la finele meciului cu FCM Bacău, și pentru cei doi atacanți, Chico și Ene, care au marcat toate cele cinci goluri de ieri. „Au dovedit că își merită locul de titulari. Pentru mine, sunt atacanți de Liga 1. Când l-am adus pe Ene, am știut ce fac. Iar în Chico am avut încredere. Chiar dacă prestațiile sale nu se ridicau la nivelul contractului pe care-l are, unul destul de mare pentru Liga a II-a, eu am spus tot timpul că trebuie să rămână”, a arătat Șumudică.