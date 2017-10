Şumudică: „Băieţii au avut caracter şi atitudine”

Șumudică: „Băieții au avut caracter și atitudine”

Antrenorul Farului, Marius Șumudică, a scos în evidență caracterul jucătorilor săi, care au lăsat la o parte nemulțumirile financiare, au intrat pe teren și au învins. „Chiar dacă am fost acuzați de alții că noi am făcut grătare și că nu am avut caracter, băieții au intrat pe teren și au câștigat cu 1-0, indiferent de ce probleme au fost în săptămâna aceasta (n.n. - trecută). Îi felicit, pentru că e greu să joci când ai probleme și când sunt discuții contradictorii”, a spus Șumudică. „A fost o victorie grea, dar succesele cu 1-0 sunt cele mai frumoase. Am avut și șansă, dar și noi am ratat foarte mult. Un rezultat normal și meritat. Nu acuz nimic, dar am avut cel puțin un 11 m în prima repriză, dacă nu două”, a mai spus antrenorul.