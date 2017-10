HCM Constanța - Hammarby IF, în Liga Campionilor la handbal masculin

Ultimul tren spre Europa

HCM Constanța are șansa de a salva, astăzi, un sezon dezastruos. Obișnuită, toamna aceasta, cu statutul de „ciuca bătăilor“, echipa de pe litoral are nevoie de o victorie categorică în jocul cu Hammarby pentru a rămâne în Europa. Etapa a cincea a Ligii Campionilor este decisivă pentru handbaliștii constănțeni. Deseară, ei întâlnesc pe Hammarby și trebuie să-i învingă pe suedezi la o diferență de cel puțin opt goluri diferență pentru a mai avea șanse la locul trei în Grupa B, poziție care le-ar permite să-și continue parcursul european, în Cupa Cupelor. Antrenorul principal al HCM-ului, Eden Hairi, este de părere că elevii săi pot remonta handicapul din partida tur (25-33), dând ca exemplu o altă partidă din cupele europene în care Constanța a revenit incredibil. „Hammarby nu este o echipă de neglijat, dar totul depinde de noi, de cât de determinați o să fim la ora jocului. HCM a mai făcut minuni în Sala Sporturilor. Aduceți-vă aminte de meciul cu Jugovic Kac, din Challenge Cup, am pierdut la opt goluri în deplasare, apoi am câștigat la Constanța la 11 goluri. Sigur, minuni apar din ce în ce mai rar în ultima vreme. Ne-am bucura să facem un joc constant. Opt goluri sunt destul de greu de recuperat, dar nu imposibil”, a declarat Eden Hairi, într-o conferință de presă susținută, ieri, la Sala Sporturilor. Vor să facă o bucurie suporterilor Directorul executiv al clubului, Nurhan Ali, a declarat, pentru agenția NewsIn, că aceasta este ultima șansă a handbaliștilor de la HCM pentru a schimba imaginea proastă făcută în această ediție a Ligii Campionilor: „Echipa noastră nu a fost capabilă să aducă bucuria unor rezultate bune în Champions League iubitorilor de handbal din țara noastră. Este ultimul meci în fața propriilor suporteri, să sperăm că băieții vor ști cum să își ia la revedere de la public. Este ultima șansă de prinde primăvara europeană“. Căpitanul Ionuț Stănescu este optimist La rândul său, portarul Ionuț Stănescu, purtătorul banderolei de căpitan, a apreciat că partida cu Hammarby este cea mai impor-tantă din acest sezon, pentru că de acest rezultat depinde calificarea în Cupa Cupelor. „Meciul cu Hammarby este cel mai greu din ediția 2007 / 2008 a Ligii Campionilor. Contra Kiel-ului și Montpellier-ului, nu am avut mari pretenții, însă cu suedezii suntem condamnați să câștigăm. Vom încerca să învingem la opt-nouă goluri, eu sunt puțin mai optimist și zic că se poate, în handbal este o diferență care se poate recupera“, a spus Stănescu. Întâlnirea HCM Constanța (locul 4, 0 p) - Hammarby (locul 3, 2 p) are loc, de la ora 19.30, în Sala Sporturilor. Tot deseară, de la ora 20.15, în aceeași grupă B, se mai joacă partida THW Kiel (locul 1, 8 p) - Montpellier (locul 2, 6 p).