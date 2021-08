Ultimul Grand Slam al anului. Opt jucători de tenis din România, în calificări la US Open

Nu mai puţin de opt jucători români de tenis (şapte la feminin şi unul la masculin) vor trece prin calificările pentru tablourile principale de simplu ale ultimului turneu de Grand Slam al anului: US Open, competiţie care va debuta luni, 30 august, la arenele de la Flushing Meadows.Desemnată cap de serie nr. 7, Gabriela Ruse o va avea drept adversară pe Veronica Cepede Royg (Paraguay), Irina Bara, cap de serie nr. 13, o va înfrunta pe Caroline Dolehide (SUA), iar Jaqueline Cristian, cap de serie nr. 26, va primi replica franţuzoaicei Chloe Paquet.Monica Niculescu o va întâlni pe Maddison Inglis (Australia, cap de serie nr. 28), Mihaela Buzărnescu va juca cu poloneza Katarzyna Kawa, Gabriela Talabă va trebui să o învingă pe americanca Robin Anderson, în timp ce Irina Fetecău va avea o misiune extrem de dificilă în compania croatei Ana Konjuh, principala favorită a fazei preliminare.La masculin, primul adversar al lui Marius Copil este bulgarul Dimităr Kuzmanov.Direct pe tabloul principal de simplu la feminin sunt acceptate cinci românce: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Ţig şi Ana Bogdan.XXXJucătoarea română de tenis Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Chicago (SUA), competiţie în care organizatorii oferă premii în valoare totală de 235.238 de dolari.Venită din calificări, Ana Bogdan a beneficiat de retragerea britanicei Heather Watson (29 ani, 62 WTA), care, în primul tur, a abandonat, din motive medicale, la scorul de 6-2, 1-0.Graţie accesului, în optimi, românca şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 48 de puncte WTA. Următoarea sa adversară este rusoaica Varvara Graceva (21 ani, 89 WTA).În schimb, Sorana Cîrstea (31 ani, 38 WTA) a ratat calificarea în optimile de finală ale turneului de la Chicago. Cap de serie nr. 3, Sorana a fost învinsă, scor 6-3, 3-6, 2-6, de Tereza Martincova (Cehia; 26 ani, 60 WTA), într-o partidă contând pentru primul tur.Pentru prezenţa pe tabloul principal, Sorana Cîrstea a primit un cec de 2.675 de dolari şi un punct WTA.XXXComitetul Director al Federaţiei Române de Tenis a aprobat implementarea noului sistem naţional privind perfecţionarea şi licenţierea predării tenisului de antrenorii şi instructorii de tenis din România, scopul acestui proiect fiind de creştere a nivelului de pregătire profesională a acestora. Coordonatorul proiectului este Florin Niţă, preşedintele Colegiului Central al Antrenorilor.Foto: The New York Times / nytimes.com / Karsten Moran