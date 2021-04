Ultimele pregătiri înainte de meciul dintre România şi Serbia, la futsal

Echipa națională a României este cantonată din acest week-end la Timișoara. Tricolorii trag tare pentru a fi gata pentru asaltul final în grupa de calificare.





Selecționerul Robert Lupu recunoaște că a fost foarte dezamăgit după eșecul usturător de la Zenica, dar mărturisește în același timp că are mare încredere în echipa sa.



„Așa cum am mai spus-o şi altădată, am mare încredere în jucătorii naționalei noastre. Și ei au încredere în ei. Serbia are și varianta egalului în disputa cu noi de la Vršac. În ceea ce ne privește trebuie să ne gândim doar la victorie, nu ne interesează altceva. Ne va lipsi căpitanul Mimi Stoica. Am fost obligați să renunțăm la el după ce a stat în izolare preț de două săptămâni, timp în care nu a făcut antrenamente, nu a jucat. Vom merge pe mâna jucătorilor cu meciuri în picioare, a celor care au confirmat în ultimele săptămâni, au arătat că sunt în formă. Sper din tot sufletul într-un deznodământ favorabil.” , a declarat antrenorul Robert Lupu.





Meciul de la Vršac, de vineri, 9 aprilie, va fi penultimul pentru naționala României în Grupa a 4-a de calificare. În ultima etapă, miercuri, 14 aprilie, tricolorii vor întâlni la Timișoara selecționata similară a Macedoniei de Nord. Pentru a încheia grupa pe locul secund, tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri.