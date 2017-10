„Uitaţi titulatura Sorin Mihăilescu - şef galerie FC Farul“

Bătut de mascați și amendat pentru că a băut apă plată?

„Uitați titulatura Sorin Mihăilescu - șef galerie FC Farul“

Una dintre victimele de la Baia ale forțelor de ordine, Sorin Mihăilescu, suporter al Farului, a declarat, ieri, că a luat bătaie și a fost amendat pe degeaba, pe motiv că este șeful galeriei „marinarilor”, postură în care nu se mai află însă de doi ani. „Le aduc la cunoștință celor care mă numesc pe mine responsabil de acțiunile celor din peluza Farului că nu mai sunt șef de galerie la fotbal din vara anului 2008. Eu merg la meciurile FC Farul ca simplu suporter. M-am săturat să fiu mereu acuzat fără a avea vreo vină. Am peste 40 de deplasări în Europa, cu fotbalul, handbalul sau voleiul, și niciodată nu au fost probleme. Jandarmeria trimite comunicate comuniste, în care sunt prezentat ca instigator al unor acțiuni care nu au existat și nu vor exista vreodată. Sunt șeful galeriei doar la meciurile care se desfășoară în Sala Sporturilor din Constanța. Uitați titulatura Sorin Mihăilescu - șef galerie FC Farul. La Baia, nu am făcut nimic, am băut doar o apă plată. Pentru asta am fost bătut și amendat cu 1.000 de lei?”, a spus Mihăilescu. „Indiferent de ce se întâmplă pe teren și de ce fac sau nu suporterii, reacția deosebit de violentă a autorităților nu mi se pare normală. A fost o ieșire exagerată. Ne aflăm totuși în România anului 2010. Dacă sunt doi - trei care au făcut ceva, identificați-i, iar legea să-și spună cuvântul, nu tratați oamenii la grămadă, ca animalele, trântindu-i pe jos și bătându-i, cum am auzit că s-a întâmplat. Pe parcursul turului, cu excepția acestui joc, galeria nu a întâmpinat probleme pe undeva. A susținut mereu cu sportivitate echipa” Relu Damian, președinte FC Farul