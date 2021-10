UEFA vrea să schimbe regula ofsaidului, după golul contestat al lui Mbappe din finala Ligii Naţiunilor

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) susţine o revizuire a regulii ofsaidului după golul care a adus Franţei trofeul în Liga Naţiunilor, înscris de Kylian Mbappe în finala cu Spania (2-1), "corect" arbitrată, dar contrar "spiritului jocului", informează AFP.







Aspru criticat în Spania, arbitrul englez Anthony Taylor "a luat decizia corectă, bazată pe regula existentă şi pe interpretarea sa oficială", a declarat, vineri, responsabilul arbitrajului în cadrul instanţei europene, Roberto Rosetti.







Conform lui Rosetti, în încercarea de a intercepta pasa lui Theo Hernandez în min. 80 al partidei, fundaşul spaniol Eric Garcia l-a plasat bine în joc pe Kylian Mbappé, chiar dacă se afla mai departe de poartă decât acesta, pentru că a "intervenit pentru a juca mingea".







"Totodată, acest caz ne demonstrează că interpretarea actuală a legii pare să fie în conflict cu însuşi spiritul legii în cauză, care este acela de a împiedica orice jucător să aibă avantaj din poziţia sa de ofsaid", a adăugat fostul arbitru internaţional italian.







În opinia sa, "poziţia UEFA este aceea că este posibilă îmbunătăţirea formulării regulii ofsaidului concepută de International Board (IFAB)", instanţa care gestionează regulile de joc, "pentru a o face conformă cu obiectivul legii ofsaidului şi spiritul jocului".







Roberto Rosetti a adăugat că a luat deja contact cu FIFA şi IFAB, urmând să discute soluţii la următoarea reuniune a grupului consultativ tehnic al International Board, programat pe 27 octombrie.







Selecţionata Franţei, campioana mondială en titre, a câştigat a doua ediţie a Ligii Naţiunilor la fotbal, duminică seara, pe Stadionul San Siro din Milano, după ce a învins Spania în finală cu scorul de 2-1 (0-0).







Les Bleus s-au impus prin golurile marcate de Karim Benzema (66) şi Kylian Mbappe (80), validat de VAR, după ce Spania a deschis scorul prin Mikel Oyarzabal (64), relatează Agerpres.







Benzema şi-ar dori să joace alături de Kylian Mbappe la Real Madrid

Atacantul Karim Benzema a declarat că ar dori să joace alături de Kylian Mbappe (PSG) la echipa spaniolă de fotbal Real Madrid într-o zi şi a vorbit despre bucuria lui de a câştiga un trofeu cu naţionala Franţei, după şase ani de exil, transmite Reuters.







Benzema nu a ascuns că ar vrea să facă pereche cu Mbappe în atacul lui Real Madrid: De ce nu? Mereu am spus asta şi o voi spune din nou. Mi-ar plăcea ca într-o zi să joc alături de Mbappe. Mi-a plăcut să joc cu el la echipa Franţei şi de ce nu în viitor şi la Real, pentru că este un jucător grozav. Dar acum trebuie să respectăm clubul lui, PSG.







Paris Saint-Germain ar fi refuzat în vară, conform mediei franceze şi spaniole, oferte de 160 respectiv 180 de milioane de euro de la Real Madrid pentru transferul lui Kylian Mbappe, care în vara lui 2022 poate pleca liber de contract.







Din luna ianuarie, Mbappe va fi liber să negocieze cu Real şi cu alte cluburi, cu şase luni înainte de expirarea contractului său cu PSG, care face eforturi disperate pentru a-l păstra pe talentatul atacant.







În finala Ligii Naţiunilor cu Spania (2-1), la Milano, Benzema şi Mbappe au marcat fiecare câte un gol.







Îndepărtat în 2015 de la naţionala Franţei, din cauza unui scandal de şantaj, Benzema a ratat Cupa Mondială din 2018, la care cocoşii au câştigat trofeul, dar a fost rechemat în acest an înainte de EURO 2020. El a marcat patru goluri în patru meciuri, înainte ca Franţa să fie eliminată în optimi de Elveţia.







Dar tot în acest an, Benzema a contribuit la câştigarea trofeului din Liga Naţiunilor: Înseamnă mult pentru mine. Este primul meu trofeu cu echipa naţională şi sunt atât de mândru de toată munca mea depusă, după şase ani în care nu am jucat pentru ţara mea. Mă face foarte fericit. Am lucrat foarte intens fizic şi mental şi abia aştept să câştig un alt trofeu.