Udroiu vrea să-şi păstreze invincibilitatea

Metrorex - CS Cleopatra, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Udroiu vrea să-și păstreze invincibilitatea

Marele derby al etapei a doua a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani se dispută sâmbătă, de la ora 12.00, pe stadionul Ciurel din București, unde, față în față, se vor afla Metrorex și CS Cleopatra, două dintre aspirantele la titlu. Rivalitatea dintre cele două tabere este arhicunoscută, iar în sezoanele precedente, câștig de cauză au avut, mai mereu, bucureștenii. Acum, cu forțe noi, trupa de pe litoral consideră că este timpul revanșei. „În calitate de antrenor al Colegiului Național Aurel Vlaicu, am învins constant pe Metrorex. Din această toamnă, am venit la Cleopatra și vreau ca și cu această echipă să continui linia rezultatelor pozitive. Știu că adversarii s-au întărit, au adus jucători de la Brașov și Bârlad, dar vreau să câștigăm meciul la o diferență care să nu lase loc la comentarii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Marian Udroiu. În lotul constănțean, nu sunt probleme de ordin medical, astfel încât tehnicienii M. Udroiu și Marian Nache ar putea începe partida cu următorul XV: Cantoneru, Pantazi, Coman, Magazin, Panait, Vâlceanu, Andrei, Stoica, Stratulat, Stătulescu, Barbu, Badea, Cristea, Dinu, Stan. Pe banca de rezerve, vor lua loc Petrescu, Dănilă, Moldovan, Gheorghe, Oglan, R. Ștefan și G. Radu. „Mergem la București cu gândul la victorie, dacă se poate cu tot cu bonus. Sunt convins că băieții se vor dărui total și vor lupta până la ultima picătură de energie. Sper să avem parte și de un arbitraj corect”, a spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.