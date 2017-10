Turul Dobrogei şi-a desemnat câştigătorii

Turul Dobrogei și-a desemnat câștigătorii

În week-end-ul recent încheiat, la Constanța, a avut loc a XVII-a ediție a Turului Dobrogei la ciclism, competiție organizată de Clubul Sportiv Bilal Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Black Sea Equilibrium și Skirt Bike Constanța.Din motive organizatorice, la ediția din acest an au participat doar copii și sportivi amatori, fără sportivi licențiați. După centralizarea tuturor rezultatelor și analizarea atentă a contestațiilor existente s-a întocmit clasamentul general al turului ciclist.În întrecerea feminină, în fruntea categoriilor s-au situat Andreea Ionescu (CS Olimpia București, 13-18 ani), Monica Serachitopol (HC Cycling, 18-35 ani), Viki Sander (peste 35 de ani). La masculin s-au remarcat Valentin Vasiloiu (CS Petrolul Ploiești, 13-16 ani), Emanuel Stan (CS Otopeni, 16-18 ani), Dragoș Cojocaru (Neni Cycling Team, 18-30 ani), italianul Andrea Benfenati (CTT, 30-40 ani), Filip Grigorescu (40-50 ani) și grecul Georgios Georgiadis (peste 50 de ani).„A fost un tur bun, am avut ceva probleme, fiindcă am avut sistemul de start-sosire stricat. Anul acesta am avut la start doar amatori. Anul viitor, când vom avea și o nouă federație, vrem să reluăm tradiția și pentru cicliști licențiați și ne gândim să includem Turul Dobrogei în cadrul UCI. Deja am început să lucrăm la întocmirea actelor necesare”, a declarat președintele CS Bilal Constanța, Victor Bănescu.