Turul Ciclist al României se pregăteşte de „botezul“ profesionismului

Turul Ciclist al României se pregătește de „botezul“ profesionismului

Secretarul general al Federației Române de Ciclism și Triatlon, Vasile Selejan, este de părere că, de la an la an, Turul României a crescut în valoare și deține toate atuurile pentru a intra în lumea bună a ciclismului mondial. „În 1997, an în care am reluat tradiția Turului României, speram la momentul în care această competiție va fi admisă în circuitul profesionist mondial. Această clipă este foarte aproape. Decizia federației internaționale va depinde foarte mult de modul în care vom duce la bun sfârșit ediția de anul acesta. Acordăm premii importante, de aproximativ 35.000 de euro, traseul este unul dificil, dar, în colaborare cu administrațiile locale, vom asi-gura siguranța echipelor participante. Condițiile de masă și cazare sunt foarte bune și, nu în ultimul rând, suntem dotați cu o instalație de foto-finish. Toate acestea sunt premisele unei competiții reușite”, a declarat oficialul federal. Cea de-a 36-a ediție a Turului Ciclist al României debutează, sâmbătă, la Mamaia, cu etapa prolog - contratimp individual, pe distanța de 5 kilometri. Duminică, rutierii vor porni în prima etapă, de 179 km, pe traseul Constanța - Hârșova - Brăila. Turul cuprinde în total șapte etape, caravana având de străbătut 1.144 km, prin 13 județe.