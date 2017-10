Turneul Oval 5 Beach Rugby, mai spectaculos ca niciodată!

Ieri, pe plaja din dreptul Complexului „Cleopatra“ din Mamaia, a debutat cea de-a Vll-a ediție a Turneului Oval 5 Beach Rugby România, eveniment organizat de către CS Cleopatra Mamaia, în colaborare cu Federația Română de Rugby, Asociația Sportivă Oval 5 Beach Rugby România și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.Se întrec în aceste zile, la categoriile de vârstă U12, U14, U16, U17, U19 și Old Boys, peste 400 de sportivi din întreaga țară, atât băieți, cât și fete, legitimați la 17 cluburi care au semnat „condica de prezență” în competiția devenită deja tradiție în rugby-ul de la malul mării.Formațiile participante sunt CS Cleopatra Mamaia, RC Brașov, RC Antonio jr., CS Mihail Kogălniceanu, Victoria Cumpăna, LPS Focșani, CTCF Unirea Pașcani, ASȘ Dărvari, Palatul Copiilor Ilfov, CSM Bucovina Suceava, CSS Gura Humorului, CS Metrorex București, CS Parohial „Ștefan cel Mare și Sfânt” București, Liceul „Vintilă Brătianu” Dragomirești (Ilfov), Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, CN AV București și CSM Sibiu.„Suntem deja la a Vll-a ediție, iar pro-gresul este foarte vizibil. Am crescut și ca număr de participanți, dar și ca spectaculozitate, echipele fiind mult mai bine pregătite, și chiar dacă este o întrecere amicală, jucătorii pun foarte mult suflet pe teren. Acesta era obiectivul nostru când am gândit competiția, de a îmbina utilul cu plăcutul. După meciuri, le rămâne destul timp să meargă și la plajă, să admire litoralul românesc, mai ales cei care n-au fost până acum nicio- dată la mare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.În zilele de 25 și 26 iunie, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, a avut loc Trofeul Dobrogea, etapa a doua a Circuitului Național de mini-rugby, competiție organizată de CS Cleopatra, în colaborare cu Federația Română de Rugby.La acest turneu, au fost prezenți peste 650 de copii, legitimați la 30 de cluburi din întreaga țară, înscriși la toate cele patru categorii de vârstă: U8, U10, U12 și U14.În finala mezinilor U8, CSS Bârlad a trecut la mare luptă de Warriors Timișoara, scor 30-20. Victoria Cumpăna a câștigat trofeul la U12, după o finală în care s-a impus în fața celor de la Șoimii București, scor 15-0. La U12, RC Antonio jr. a învins pe Aurora Băicoi, scor 10-0. Tot la această categorie, Victoria Cumpăna a dispus de Unirea Iași, scor 15-0, și a terminat concursul pe locul trei. CS Mihail Kogălniceanu a învins Grivița București în partida pentru locurile 9-10, scor 30-0. În competiția decanilor de vârstă, campioni au ieșit rugbiștii de la Triumf Șoimii, după o finală câștigată la scor, 21-0, împotriva celor de la Săcele.„Organizarea a fost ireproșabilă, exact cum ne-am dorit și chiar aș vrea să mulțumesc pe această cale celor de la CS Cleopatra. A fost etapa a doua, următoarea va avea loc în luna iulie, la Cluj. Antrenorii loturilor naționale U12 și U14 sunt prezenți la toate aceste turnee pentru a monitoriza atent cei mai buni sportivi, în vederea formării unei echipe competitive ce va participa la turneele internaționale”, a declarat directorul turneului, Nicolae Șișiu.