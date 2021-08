„Turneul Aromânilor”, un real succes. „Am avut lângă noi nume mari ale fotbalului românesc”

Managerul tehnic al celor de la FC Farul, Gheorghe Hagi, ar fi trebuit şi el să ia parte la eveniment, însă chiar în ultima clipă a anunţat că nu mai poate veni.





Organizatorul turneului, Mihai Guliu, ne-a dat câteva detalii despre competiţia în sine.





„Am organizat un turneu de fotbal la care au participat opt echipe de old-boys. Este vorba despre Steaua, Urziceni, Piteşti, Braşov, Babadag, Farul Constanţa, Năvodari şi Săgeata Stejaru. Înainte de finalele acestui turneu s-au disputat câteva meciuri demonstrative de ultra old-boys între echipe care au conţinut jucători cu vârstele de peste 50 de ani. Aici le-am avut pe Ştiinţa Constanţa, Triumf Constanţa, Năvodari şi Camina. Am avut plăcerea de a-i avea printre noi pe câţiva dintre foştii mari fotbalişti ai României. Printre alţii au participat Constantin Schumacher, Cătălin Munteanu, Dorel Zaharia, Stelian Carabaş, Ion Barbu, Cosmin Paşcovici, dar şi Mihail Majearu, câştigătorul Cupei Campionilor Europeni în 1986. Turneul a fost câştigat de Năvodari, care a învins în finală pe Săgeata Stejaru cu scorul de 3-1”, a declarat pentru Cuget liber fostul fotbalist Mihai Guliu.





El a precizat că se mândreşte că a putut organiza un astfel de eveniment în judeţul Tulcea.





Fostul fotbalist este de părere că turneul va avea loc şi la anul, mai ales că începe să devină unul de tradiţie, fiind organizat de şase ani.





„A fost a şasea ediţie a acestui turneu care se numeşte Turneul Aromânilor. Se ţine în fiecare an la Babadag, iar apoi de fiecare dată se face o masă undeva într-o pădure în satul Camina. Anul acesta am fost cel puţin 250 de fotbalişti şi alte câteva sute de oameni. Am avut muzică, mâncare, dansuri, tot ce am vrut. S-au ţinut câteva momente de reculegere pentru foşti fotbalişti care nu mai sunt printre noi, cum ar fi Nicolae Dobrin sau Ilie Balaci. A fost un turneu de nota 10. Cred că este cel mai frumos turneu din ţară. Nimeni nu plăteşte nimic. Noi suntem singurii care asigurăm costurile. Suntem ajutaţi de câţiva sponsori. Mulţumim primarilor de la Baia şi de la Babadag şi mai ales domnului preşedinte de la AJF Tulcea care ne-a ajutat cu organizarea”, a mai spus Mihai Guliu.





Unul dintre cele mai cunoscute nume a fost Mihail Majearu, cel care a ridicat deasupra capului Cupa Campionilor Europeni în 1986, atunci când Steaua a învins-o pe Barcelona în finala de la Sevilla. De asemenea, nu au lipsit fazele spectaculoase şi driblingurile ameţitoare, în ciuda vârstei înaintate a jucătorilor.