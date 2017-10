Turneu internaţional pentru AS "Victoria" Cumpăna

Turneu internațional pentru AS "Victoria" Cumpăna

În perioada 20-28 aprilie, AS „Victoria” Cumpăna participă cu echipele sale de rugby U10 și U12 la Turneul Internațional de la Castres, Franța.Competiția face parte din proiectul de dezvoltare al rugby-ului în comuna Cumpăna, denumit „Sportul, un mod de viață la Cumpăna”, ce se înscrie în cadrul programului anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța pe anul 2016, în baza Legii nr. 350/2005.Asociația Sportivă „Victoria” Cumpăna, al cărei președinte executiv este primarul Mariana Gâju, s-a constituit în anul 2002. Scopul asociației este organizarea de activități sportive pentru toți locuitorii comunei Cumpăna, pe baza regulamentelor editate de federațiile de specialitate, de asociațiile județene pe ramura de sport ale județului Constanța, de către Direcția de Tineret și Sport a Județului Constanța.Echipa de rugby a A.S. „Victoria” Cumpăna a fost înființată în primăvara anului 2013, și are, în momentul de față, un număr de 68 de copii legitimați. Secția de rugby a asociației are drept scop principal atragerea copiilor din mediul rural către sport, educarea lor în spiritul de echipă și disciplină, obținerea unor rezultate cât mai bune.