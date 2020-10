Turneu internaţional de anvergură organizat de Tenis Club Bright

După tururile din calificări, s-au format două tablouri, atât la feminin cât şi la masculin, cu câte 32 de jucători. De menţionat este şi faptul că participanţii vor avea vârsta maximă de 18 ani, iar aceştia sunt jucători care sunt deja învăţaţi cu competiţiile galonate.





Unul dintre obiectivele acestui proiect este acela de a da şansa jucătorilor români să acumuleze puncte şi să poată participa la viitoarele turnee ITF din întreaga lume.





Alt obiectiv principal este atragerea unui număr cât mai mare de copii în practicarea acestui sport, pentru că în opinia celor de la Tenis Club Bright sportul este un factor decisiv în dezvoltarea armonioasă a copiilor.





Coordonatorul întregului program şi totodată director al acestui turneu este Dan Cazacu, iar managerul de proiect este Romeo Pecheanu, cel care este şi preşedintele Asociaţiei Sportive Tenis Club Bright.





Datorită condiţiilor impuse de ITF, Tenis Club Bright va suporta cazarea tuturor celor 64 de jucători de pe tablourile principale până la eliminarea acestora, precum şi cheltuielile cu masa acestora, dar şi cazarea arbitrilor delegaţi de către Federaţia Română de Tenis.





Partidele din cadrul acestui turneu se vor desfăşura doar pe terenurile de zgură ale complexului, iar sportivii vor beneficia de antrenamente, racordaj, sesiuni de kineto-fizioterapie şi servicii de catering.





Acest turneu este organizat pentru prima dată în oraşul de la malul mării, însă organizatorii sunt învăţaţi cu găzduirea evenimentelor importante. În anul 2019 Asociaţia Sportivă Tenis Club Bright a organizat Campionatul European pentru jucători cu vârsta maximă de 16 ani masculin, Campionatul Naţional Under 14, dar şi turnee internaţionale disputate sub egida Tennis Europe Under 14 de categorie superioară.





Unul dintre cei mai valoroşi jucători ai clubului, Sebastian Gima, a participat pe tabloul juniorilor de la Australian Open şi Roland Garros, reuşind evoluţii promiţătoare pentru viitorul tenisului autohton.





Tenis Club Bright este o bază ultramodernă care se ridică la nivelul aşteptărilor tuturor participanţilor.





Tenis Club Bright este una dintre cele mai moderne baze de tenis de la malul mării, iar sportivii se pot antrena într-un cadru extrem de plăcut. Antrenorii sunt licențiați, iar condițiile sunt perfecte. Terenurile arată impecabil, vestiarele sunt moderne, iar tenismenii au parte de cea mai bună medicamentație atunci când au nevoie.





Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, dar şi cu partenerii celor de la Tenis Club Bright, Ovidius Clinical Hospital, cei care au susţinut întotdeauna activităţile care au avut loc în această bază sportivă. Turneul a început pe data de 11 octombrie şi se va încheia pe 18 octombrie, atunci când vor avea loc finalele.