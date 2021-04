Turneu infernal pentru BC Athletic. Constănţenii dau piept cu Timişoara şi Oradea

„O să fie un turneu extrem de greu. Întâlnim Timişoara şi Oradea, două echipe cu tradiţie şi cu experienţă şi mai ales cu jucători foarte buni. Din păcate, ultimele două turnee au lăsat ceva urme peste noi pentru că s-au jucat la o distanţă destul de mică şi astfel nu am avut timp de recuperare. Sper să reuşim să facem două meciuri bune. Trebuie să punem probleme celor două echipe, evident interesându-ne să pregătim şi celelalte meciuri care urmează pentru că ne aşteaptă un final de sezon destul de greu. Probabil Iulian Orbeanu nu va juca la acest turneu. S-a accidentat la turneul de la Voluntari şi probabil va absenta la acest turneu”, a declarat pentru „Cuget Liber” Alexandru Olteanu, antrenorul celor de la BC Athletic Constanţa.



El admite că echipa stă foarte bine la capitolul moral, chiar dacă în ultimul turneu constănţenii nu au reuşit mare lucru. Tehnicianul echipei de la malul mării este conştient că are sub comandă jucători care pot produce spectacol în orice moment.



„Din punct de vedere moral eu zic că suntem foarte bine. Am crescut în joc, am reuşit să câştigăm cele două meciuri şi asta ne-a ajutat. Din păcate la ultimul turneu nu am avut energie să facem o surpriză. Băieţii îşi doresc să producă o surpriză acum şi din punctul acesta de vedere sunt foarte mulţumit pentru că am reuşit să creştem în joc şi să înţelegem ce avem de făcut. Sper să producem surprize până la finalul campionatului şi nu unele neplăcute. După cum ştiţi întotdeauna ne-am dorit să facem şi spectacol, să jucăm un baschet frumos. Acest lucru este foarte important pentru noi, nu doar să câştigăm. Noi nu avem bugetul necesar să putem câştiga cine ştie ce meciuri în Liga Naţională, dar încercăm să ne luptăm de la egal la egal cu toată lumea. Ne dorim să jucăm un baschet care să placă ochiului. Îl avem pe Will care este un jucător extrem de spectaculos şi pe ceilalţi care crează pentru el.” , a adăugat Alexandru Olteanu.





Obiectivul celor de la BC Athletic este salvarea de la retrogradare, iar Alexandru Olteanu spune că acest lucru este foarte posibil. Antrenorul formaţiei de pe litoral are mare încredere în elevii săi. Olteanu spune că abia aşteaptă ca spectatorii să aibă din nou acces în tribune pentru că publicul constănţean este unul extrem de călduros.





„Obiectivul nostru este evitarea retrogradării. Ştiam ce echipe sunt angrenate în competiţie în acest an. Sper să reuşim să atingem acest obiectiv şi la anul să reprezentăm Constanţa în prima ligă. Din păcate lipsa spectatorilor ne afectează. Mai ales acasă, unde noi aveam un public extrem de cald, ne-a lipsit acest lucru. Am văzut în Europa ca se joacă cu spectatori, dar nu ştiu ce să zic. Nu sunt în măsură să mă pronunţ. Nu cunosc legile lor, nici pe cele de la noi şi nici măcar medic nu sunt. Fiecare să îşi facă treaba lui. Cei care trebuie să dea legi, să facă acest lucru. Noi suntem antrenori şi trebuie să antrenăm. Ar fi minunat să revină spectatorii. Dacă reuşim să ne atingem obiectivul, eu zic că baschetul constănţean va avea continuitate, lucru cel mai important în sportul de performanţă. Priamidele sunt foarte importante, dar echipa de seniori este locomotiva. De acolo copiii îşi aleg idoli şi modele şi atunci acest lucru îi ajută să se apuce de sportul respectiv şi să rămână în performanţă”, a concluzionat Alexandru Olteanu.





Sunt două adversare extrem de puternice pentru echipa de la malul mării, însă antrenorul Alexandru Olteanu este încrezător că echipa pe care o conduce poate face o figură frumoasă.