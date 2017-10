Turneu de şah pentru copii, la 10 ani de la înfiinţarea CS Sissa

8

conflicte

Tare surprinsa negativ am fost sa va citesc aceste comentarii la articolele despre sah! Baieti, nu va stiam acest limbaj ! Toate aceste iesiri nu fac decat rau imaginii acestui sport ! Este prima data cand intru pe acest site si am citit articolele despre sah . Raman surprinsa! "Bucataria "nostra ar trebui sa ramana chiar "bucataria" noastra! Si nu cred ca cetateanul constantean are nevoie de ....nici nu stiu cum sa le numesc! Daca stiti bine cine este cel care scandalizeaza , de ce nu vorbiti cu adminii acestui site si sa stearga comentariile/postarile ? In alta ordine de idei, felicit pe Iulian Mihailov cat si pe presedintele meu Toni Rusa pentru ceea ce fac pregatind micii jucatori. Daniela