Turaţi motoarele! Începe spectacolul cu drift-uri la Constanţa

Campionatului Național de Îndemânare Auto 2013

Turați motoarele! Începe spectacolul cu drift-uri la Constanța

Sâmbătă și duminică, în parcarea Carrefour din Constanța, va demara cea de-a patra etapă a Campionatului Național de În-demânare Auto 2013, organizat de GT Auto Club Sportiv, în colaborare cu Automobil Club Român. Vor participa piloți amatori și pro-fesioniști, care își vor măsura măiestria în cai putere, adrenalină, frâne spectaculoase și drift-uri.Pasionații de curse și drift-uri de pe Litoral vor avea ocazia de a participa sau asista la un concurs interesant ce se va desfășura în acest week-end la Carrefour - Naționalele de Îndemânare Auto. Evenimentul se adresează publi-cului larg, ca modalitate de petrecere a timpului liber și se desfă-șoară într-o zonă sigură, putând fi urmărit cu ușurință atât de spectatori, cât și de telespectatori prin transmisiunile TV, în direct și înregistrate.Este genul de competiție pentru automobilismul sportiv în care performanța ține în primul rând de măiestria pilotului (echilibru, talent, etc.) și în plan secundar de performanța mașinii de concurs.Va fi un spectacol în sine, cu multe elemente de dificultate, ca drift-ul, întoarcerea cu frâna de mână, slalom, parcări dificile, cu participare atât a piloților începători, cât și a celor licențiați.În 2013, sunt prevăzute șapte etape, cea de la Constanța fiind a patra. Iată programul următoarelor etape: etapa a V-a, 31 august - 1 septembrie, Carrefour Drobeta Turnu Severin, a VI-a, 21 - 22 septembrie, Carrefour Cluj, a VII-a, 12 - 13 octombrie, Carrefour Ploiești.Fiecare etapă are un regulament propriu, care poate fi vizualizat pe site-ul asociației sportive (www.gtautoclub.ro), înscrierile în concurs făcându-se conform acestuia, pe grupe și clase, astfel: Grupă Debutanți: D1 - automobile cu cilindree până la 1600 cmc; D2 - automobile cu cilindree peste 1600 cmc; Grupă Avansați: A1 - până la 1600 cmc; A2 - peste 1600 cmc; Vehicule Istorice (vechime de cel puțin 30 de ani de la data încetării fabricării tipului respectiv): I1 - până în 1600 cmc; I2 - peste 1600 cmc; Cupa Dacia 1100 - rezervată piloților participanți cu Dacia 1100; Grupa Modificate - rezervată automobilelor construite artizanal sau de serie, modificare (caroserii, scurtate, ușurate substanțial, alte motorizări decât cele de origine); M - clasa unică rezervată piloților avansați; Grupă Juniori - clasă unică rezervată piloților juniori, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și cu automobile care în fabricație de serie nu depășesc 125 CP; Grupă feminină - clasă unică rezervată primelor trei clasate feminine.Ziua de sâmbătă va fi dedicată, în mare parte, antrenamentelor și repetițiilor realizate de concurenții înscriși, urmând ca evenimentul propriu-zis să se desfășoare duminică. Înscrierile se vor încheia duminică, la ora 10.00, la secretariatul Carrefour Constanța.