Trofeul „Plate Cup“ la Rugby în 7 vine la Năvodari

CS Năvodari a cucerit titlul „Plate Cup”, clasându-se pe locul cinci la Campionatul Na-țional de Rugby în 7 ce a avut loc la București, week-end-ul trecut. Echipa dobrogeană a făcut parte din Grupa B, alături de CSM Olimpia 2 București, RC Bârlad și RCM Galați, iar în prima grupă s-au regăsit echipele CSM Olimpia 1 București, CS Poli Agro Iași, CS Știința Petroșani și CSM Suceava.„Am avut adversare puternice în prima zi, CSM București 2 și RC Bârlad, după care am jucat și cu CSM București, una dintre cele mai bune echipe de rugby în 7 din țară. Ne bucurăm, însă, că am reușit să învingem echipele din Iași, Suceava și Galați și că am câștigat trofeul Plate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul principal al CS Năvodari, Cristian Husea. Sportivii năvodăreni se vor întoarce, marți, la antrenamente și se vor pregăti pentru returul ce va începe pe 3 august și îl vor juca, acasă, contra formației CSM Bucovina Suceava. Trebuie amintit că, recent, doi noi jucători au fost transferați la CS Năvodari, Eduard Barbu și Alexandru Toader, ambii venind de la LPS Constanța. „Următorul nostru obiectiv este clasarea în primele patru poziții din Liga Națională, dacă se poate să obținem un loc pe podium ar fi și mai bine”, a mai adăugat Husea. Medalia de aur a Campionatului Național de Rugby în 7 a fost câștigată de CSM Olimpia 1 București, iar pe celelalte două locuri ale podiumului s-au clasat CSM Olimpia 2 București, respectiv RC Bârlad.