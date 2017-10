„Trofeul Mării Negre“ la lupte tătăreşti i-a revenit lui Denis Gelil

„Trofeul Mării Negre“ la lupte tătărești i-a revenit lui Denis Gelil

Sâmbătă, la Medgidia, a avut loc cea de-a patra ediție a Turneului Internațional de lupte tătărești „Trofeul Mării Negre”, manifestare organizată de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România, prin filiala Medgidia, în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. S-au înscris în competiție sportivi din Crimeea (Ucraina), Turcia, Bulgaria și România, concursul fiind structurat pe două categorii: 18 - 23 ani și Open. La prima categorie, locurile I și II au revenit luptătorilor Arsen Yunusov și Ilimdar Seidov, din Crimeea, în timp ce la Open, finala s-a disputat între Denis Gelil (locul I) și Baiar Saladin (locul II), ambii din România. „Spre marele nostru noroc, aici, în Dobrogea, tradiția kureșului s-a păstrat intactă, UDTTMR orga-nizând an de an competiții în toate localitățile unde are filiale. Turneul de la Medgidia este unul aparte, având în vedere că are un caracter internațional și acest lucru nu este deloc întâmplător, noi intenționând să dezvoltăm cât mai mult acest sport. Personal îmi doresc ca pe perioada mandatului meu să reușesc să duc kureșul în rândul competițiilor sportive oficiale, iar acest lucru poate că este puțin mai dificil, dar nu imposibil, mai ales dacă ne gândim că noi, tătarii din Dobrogea, beneficiem de un atu extraordinar care constă în prietenia și suportul populației majoritare care ne-a fost mereu alături și ne-a ajutat de foarte multe ori să ne consolidăm valorile identitare”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.