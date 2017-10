„Trimiteţi-vă copiii la sport!“

Fosta campioană olimpică la scrimă Laura Badea:

„Trimiteți-vă copiii la sport!“

Prezentă la Constanța, unde a dat startul Crosului Național „Ziua Olimpică”, fosta mare campioană a declarat că România s-a menținut în elita sportului mondial și că există șanse să urce în clasamente. Campioană olimpică la Atlanta, în 1996, Laura Badea ocupă în prezent funcții în Federația Română de Scrimă și în Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Marți, Laura a fost prezentă la Constanța, unde a dat startul Crosului Național „Ziua Olimpică”. Singura campioană olimpică a scrimei feminine românești nu consideră că, la ora actuală, sportul românesc este în cădere, judecând după numărul de medalii cucerite la ultima competiție a Jocurilor Olimpice, opt, cele mai puține din ultimele 13 ediții ale JO de vară. Doar în 1952, la Helsinki, România a luat mai puține medalii, patru, decât acum. „Nu putem spune că suntem în cădere. Am preconizat la început că, la Beijing, vom fi în primele 20 de țări ale lumii și am încheiat competiția pe 17 în clasamentul pe medalii, menținându-ne, totuși, în elita sportului mondial. Eu cred chiar că există șanse de a urca în clasamente. Depinde de fiecare dintre noi, de conducători, de antrenori, de sportivi și, de ce nu, de familie. Este în puterea noastră să ne trimitem copiii spre terenurile de sport, spre sălile de atletism și să-i îndemnăm să facă mișcare. La început, de plăcere, de divertis-ment, și apoi, bineînțeles, de performanță, pentru că, într-un final, acolo trebuie să ajungă cei care sunt hărăziți și cei care își doresc acest lucru. E foarte frumos să faci performanță”, a declarat Laura Badea. Fosta mare scrimeră este de părere că poate fi depășit și impedimentul infrastructurii precare. „Orice s-ar spune, avem și săli, și terenuri, așa cum sunt ele. Deci posibilități există. Dacă ne gândim, nici înainte nu beneficiam de foarte multe săli sau terenuri și totuși performanțe erau. Totul depinde de noi”, punctează Badea. *** „Faptul că nu prea avem săli de sport în România pentru marile competiții este, într-adevăr, o mare problemă, pentru că, de 20 de ani, infrastructura a rămas la același stadiu: bate pasul pe loc. De mult am atras atenția că nu putem progre-sa dacă nu organizăm competiții internaționale majore în România sau dacă nu participăm la ele. Lucru imposibil fără infrastructura adecvată” Octavian Morariu, președinte COSR