Tricolorii şi-au aflat posibilii adversari din Liga Naţiunilor

Tricolorii și-au aflat posibilii adversari din Liga Națiunilor

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a anunțat, miercuri, componența finală ale celor patru eșaloane valorice ale noii competiții Liga Națiunilor UEFA, care va debuta în septembrie 2018 și în care România a fost repartizată în Liga a 3-a.Cele 55 de selecționate europene au fost împărțite în patru ligi valorice (A, B, C și D), în funcție de poziția din clasamentul coeficienților echipelor naționale, stabilit de UEFA la finalul preliminariilor CM 2018.România face parte din Liga C, cu 15 echipe, alături de Ungaria, Scoția, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Muntenegru, Israel, Bulgaria, Finlanda, Cipru, Estonia și Lituania. Echipele vor fi repartizate prin tragere la sorți într-o grupă de trei echipe și trei de câte patru echipe. Iată cele componența celor patru urne ale Seriei C: Urna 1 - Ungaria, România, Scoția, Slovenia; Urna 2 - Grecia, Serbia, Albania, Norvegia; Urna 3 - Muntenegru, Israel, Bulgaria, Finlanda; Urna 4 - Cipru, Estonia, Lituania.Primele patru clasate promovează în Liga B, iar ultimele patru clasate retrogradează în Liga D, începând cu ediția 2020. Primele patru clasate în grupe, care nu s-au calificat la EURO 2020, vor disputa în martie 2020 un baraj pentru un bilet la turneul final. ÎLiga A are în componență cele mai bune 12 echipe europene: Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Polonia, Islanda, Croația și Olanda. Aici, naționalele sunt împărțite în patru grupe de câte trei echipe. Primele patru clasate vor disputa semifinalele și finalele în iunie 2019. Ultimele patru clasate retrogradează în Liga B din ediția 2020, iar primele patru clasate care nu au obținut biletele la EURO 2020 vor susține un play-off în martie 2020 care oferă un bilet la turneul final.Liga B reunește tot 12 echipe: Austria, Țara Galilor, Rusia, Slovacia, Suedia, Ucraina, Irlanda, Bosnia, Irlanda de Nord, Danemarca, Cehia și Turcia. Primele patru clasate promovează în Liga A, iar ultimele patru retrogradează în Liga C. Cele mai bine 4 clasate care nu au obținut calificarea la EURO 2020, vor susține un play-off în martie 2020 pentru ultimul bilet la turneul final.Din Liga D fac parte 16 echipe: Azerbaidjan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Letonia, Insulele Feroe, Luxemburg, Kazahstan, R. Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.Echipele sunt repartizate în patru grupe de câte patru, iar primele patru clasate promovează în Liga C. Cele mai bine patru clasate care nu s-au calificat la EURO 2020 joacă un play-off în martie 2020 pentru un bilet la turneul final.Tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 24 ianuarie 2018 la Lausanne.Prima etapă din grupe este programată pe 6/8 septembrie 2018, iar ultima pe 18-20 noiembrie 2018. Semifinalele și finalele competiției au loc între 5 și 9 iunie 2019. Meciurile din play-off pentru EURO 2020 sunt programate pe 22 noiembrie 2019 și 26/31 martie 2020.