Tricolorii relaxaţi, sârbii cu sufletul la gură

Serbia - România, în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2010

Tricolorii relaxați, sârbii cu sufletul la gură

Deși ieșită din cursa de calificare la turneul final al CM 2010, naționala de fotbal a României nu merge la Belgrad doar la plimbare. Tricolorii vizează un rezultat favorabil și o prestație onorabilă, care să fie punctul de plecare pentru campania viitoare. României nu i-a mai rămas de apărat decât onoarea în duelul cu Serbia. După remiza cu Austria, tricolorii au fost eliminați, și matematic, din cursa către Africa de Sud, așa că vor evolua fără nicio presiune la Belgrad. Grijile rezultatului le au numai oamenii lui Antic, pentru care remiza sau înfrângerea reprezintă motive de prelungire a suspansului. Însă, fotbaliștii români anunță că vor trage cu toate forțele pentru a pleca neînvinși și a-și menține locurile în națională, pentru viitoarea campanie. Selecționerul Răzvan Lucescu ar putea folosi următorul 11 de start: Coman, Maftei, Rădoi, Chivu, Raț, Varga, Apostol, Ghioane, Adrian Cristea, Marica și Mutu, nefiind excluse modificări, în special în linia mediană. Altfel, statistica arată că naționalele de fotbal ale României și Serbiei s-au întâlnit până acum de trei ori, plavii câștigând două partide, iar tricolorii una singură. Aici sunt incluse și cele două meciuri jucate în 1996 și 2000, când Serbia juca sub titulatura de Iugoslavia și cuprindea și Muntenegru. Singurul joc oficial dintre cele două echipe a avut loc în martie 2009, când Serbia s-a impus la Constanța, cu scorul de 3-2. Partida Serbia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21.30, fiind transmisă în direct de TVR 1. Patru zile mai târziu, tricolorii vor întâlni reprezentativa Insulelor Feroe, la Piatra Neamț, în ultimul meci din Grupa a 7-a de calificare la Campionatul Mondial din 2010. vvv Fundașul Răzvan Raț a declarat că joacă de fiecare dată cu inima pentru România, indiferent de miza partidelor, și că este fericit că are ocazia să lucreze cu Răzvan Lucescu. „De fiecare dată când sunt convocat, joc cu inima pentru România. Nu vreau să par lipsit de modestie, dar sunt un patriot convins. E un sentiment unic să îmbraci tricoul echipei naționale. Am evoluat în multe partide importante cu echipa de club, finala Cupei UEFA, Supercupa Europei, jocuri foarte importante în Liga Campionilor, însă nimic nu se poate compara cu un meci pentru țara mea”, a spus Raț. Fotbalistul de la Șahtior Donețk consideră că tricolorii au multe motive pentru care să fie motivați în meciul cu Serbia: „Sigur că ar fi fost frumos să avem șanse de calificare, dar așa a fost să fie. Nu ne rămâne decât să luptăm pentru România, pentru viitorul nostru la echipa națională, pentru a nu cădea din urna a doua valorică”.