Tricolorii, obligaţi să poarte apărătoare la orice antrenament

Selecționerul Victor Pițurcă suflă și-n iaurt

Tricolorii, obligați să poarte apărătoare la orice antrenament

Selecționerul României, Victor Pițurcă, a declarat, ieri, că i-a obligat pe fotbaliștii echipei naționale să poarte apărători și la antrenamente, pentru a evita producerea altor accidentări, după cele ale lui Ovidiu Petre și Dănuț Coman. „Am avut emoții pentru fiecare băiat în parte, nu doar pentru Cristian Chivu. Urmăream mai mult Inter Milano, care e echipa mea preferată, dar mai dădeam și la Fiorentina, și la Siena. E bine că a scăpat Cristi, dar s-ar putea ca, după-amiază, la antrenament, să facă o mișcare greșită și să se accidenteze. Chiar i-am obligat pe jucători să poarte apărători la antrenamente. Ei spuneau că nu se pot antrena cu apărători, dar până la urmă au putut”, a declarat Victor Pițurcă. Selecționerul a afirmat că jucătorii acuză o stare de oboseală normală pentru finalul sezonului: „Sunt la final de sezon, s-a adunat o oboseală fizică și psihică. Vom face o pregătire astfel încât, la ora primului meci (n.r - pe 9 iunie, cu Franța), toți jucătorii să fie în cea mai bună formă fizică și psihică. Asta ar trebui să fie arta unui antrenor la un turneu final”. Italienii se tem de tricolori Atacantul Adrian Mutu a declarat, ieri, că italienii se tem de meciul cu România, din 13 iunie, și consideră naționala lui Pițurcă drept un grup puternic. „Nu îți permiți să subestimezi nicio echipă la acest nivel. Ați văzut că noi am luat de sus Israelul și am pierdut. Italienii ne apreciază și cred că se tem de noi, așa cum se tem și de Franța, și de alți adversari”, a spus Mutu. Până la plecarea către EURO 2008, tricolorii vor mai susține un meci amical, sâmbătă, 31 mai, pe stadionul Steaua din București, de la ora 20.45, în direct la Antena 1, în compania reprezentativei Muntenegrului. România va juca în Grupa C a Campionatului European, alături de Olanda, Italia și Franța.