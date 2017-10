Tricolorii, o victorie şi un eşec în Belarus

Liga Europeană de volei masculin / feminin

Tricolorii, o victorie și un eșec în Belarus

Echipa națională de volei masculin a României a înregistrat, week-end-ul trecut, o victorie și o înfrângere în meciurile susținute la Minsk, în compania reprezen-tativei Belarusului, contând pentru Grupa C a Ligii Europene. Sâm-bătă, tricolorii s-au impus cu scorul de 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-23), iar duminică, au cedat cu 1-3 (20-25, 25-17, 21-25, 21-25).În clasamentul grupei, după șase meciuri, România se află pe primul loc, cu 12 puncte, secondată de Slovacia, cu același număr de puncte.În următoarea „dublă”, jucătorii antrenați de Stelian Moculescu vor evolua, la Constanța, cu Turcia, meciurile fiind programate pe 17 și 18 iunie. Tricolorii vor susține ultimele două partide din Grupa C, în compania reprezentativei Belarusului, tot pe teren propriu, în zilele de 8 și 9 iulie.v v vLa feminin, naționala României a reușit două victorii în „dubla” cu Belarus, jucată în deplasare, contând pentru Grupa C a Ligii Europene.Sâmbătă, voleibalistele antrena-te de Darko Zakoc au avut nevoie de cinci seturi pentru a-și răpune adversarele: 3-2 (20-25, 25-19, 22-25, 25-16, 15-13), dar au înche-iat rapid conturile în meciul de duminică: 3-0 (25-21, 25-17, 28-26).După expediția de succes din Belarus, România ocupă locul secund în clasamentul grupei, cu 11 puncte. Turcia este lideră, cu 18 puncte.Naționala feminină va susține următoarele două meciuri la Constanța, pe 17 și 18 iunie, în compania Turciei.