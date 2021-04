Tricolorii, nicio şansă în faţa Suediei. Soarta calificării se joacă în Muntenegru

Pentru România (selecţioner Rareş Fortuneanu), au marcat: Javier Humet Gaminde 6, Călin Căbuţ 3, Andrei Buzle 3, Mihai Asoltanei 6, Adrian Rotaru 2, Răzvan Gavriloaia 1, Gabriel Dumitriu 1, Nicuşor Negru 1.





„Un meci în sens unic. Nu am reușit să recuperăm prea multe mingi și, din punct de vedere fizic, am fost dominați de Suedia, chiar dacă faza a doua și contraatacul au fost niște lucruri pe care le-am lucrat și am insistat pe ele.





Sunt mulți factori care ne-au împiedicat să ne ridicăm la nivelul Suediei. Până în minutul 15, am fost lucizi și, chiar dacă nu am produs lucruri foarte bune în atac, am găsit soluții. În momentul în care a început oboseala, le-am dat ocazia să marcheze câteva goluri ușoare și de acolo s-a rupt echilibrul. Apoi, mai sunt și condiția fizică și valoarea individuală și colectivă”, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, selecţionerul Rareş Fortuneanu.





În privința șansei pe care România o mai are în meciul cu Muntenegru, tehnicianul este de părere că aceasta există tot timpul.



„Muntenegrenii o să aibă și ei presiune, vor aborda meciul tare. Trebuie să ne refacem și să ne gândim că mergem acolo la luptă. În primul rând, ar trebui să avem o stare de spirit foarte bună, apoi ar trebui să avem o apărare ermetică, să nu le dăm prea multe spații de pătrundere și să reușim mai multe contraatacuri”, a explicat Rareş Fortuneanu.



Într-o altă partidă din grupă, Kosovo a fost învinsă, pe teren propriu, de Muntenegru, scor 22-27 (10-13).



În clasament, Suedia ocupă primul loc, cu 8 puncte (4 jocuri), urmată, în ordine, de Muntenegru (4 p, 4 j), România (3 puncte, 5 j) şi Kosovo (3 p, 5 j).





Vineri, 30 aprilie, în Grupa a 8-a, se joacă meciul Muntenegru - Suedia, iar duminică, 2 mai, sunt programate partidele Muntenegru - România (la Podgorica) şi Suedia - Kosovo.



XXX





Campionatul European din 2022 va fi cel de-al doilea cu 24 de participante. Campioana en-titre Spania şi vicecampioana Croaţia sunt deja calificate, la fel şi gazdele Ungaria şi Slovacia. Primele două echipe din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea se vor califica la turneul final.





Ultima participare a naţionalei României la un Campionat European a fost în 1996, la ediţia organizată de Spania, la care tricolorii au încheiat pe poziţia a noua.





Vicecampioană mondială, Suedia a tranşat în favoarea sa soarta întâlnirii încă din prima repriză. După un început echilibrat, 3-3 (min. 9), scandinavii au marcat opt goluri la rând şi s-au desprins pe tabelă, 11-3 (min. 22). La pauză, Suedia conducea cu 14-7, iar la reluare, şi-a mărit avansul la 13 goluri, 24-11 (min. 42). Tricolorii au redus din diferenţă spre final, însă victoria oaspeţilor nu a fost pusă sub semnul întrebării niciun moment.