Tricolorii, încrezători înaintea meciului cu Polonia. "Batem şi ne calificăm!"

Preliminariile CM 2018 la fotbal

Tricolorii, încrezători înaintea meciului cu Polonia. "Batem și ne calificăm!"

Naționala de fotbal a României va juca vineri, de la ora 21.45, pe Arena Națională, împotriva echipei similare a Poloniei, într-un meci contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2018, ce va avea loc în Rusia.Prezenți la conferința de presă premergă-toare partidei, tricolorii au declarat că nu se tem de echipa condusă din teren de puternicul atacant al celor de la Bayern Munchen, Robert Lewandowski, și consideră că șansele României să scoată un rezultat bun sunt foarte mari.„Polonezii nu sunt invincibili. Nicio echipă nu e de nebătut. Dar va fi foarte greu, pentru că Polonia are o echipă foarte bună, cu jucători valoroși. Noi suntem încrezători însă în șansele noastre și cred că putem câștiga acest meci. Pentru asta, avem nevoie de mai multe lucruri, avem nevoie să fim o echipă și toți să dăm 100 la sută. Dacă batem Polonia, șansele noastre la calificare devin foarte mari. O înfrângere nu ne-ar scoate din cărțile calificării, dar ne-ar fi foarte greu după aceea să mai prindem unul din cele două locuri. Un rezultat de egalitate nu ar fi nici pozitiv, dar nici negativ. Cred că pur și simplu le-am ajuta pe celelalte echipe din grupă”, a declarat fundașul Cosmin Moți, citat de Agerpres.De asemenea, fostul fotbalist de la Dinamo a salutat și chemarea la lot a atacantului Claudiu Keșeru.„M-a bucurat foarte mult când a fost chemat și Keșeru la lot. S-a bucurat și el. Era normal ca inițial să fie puțin dezamăgit pentru că nu fusese convocat. Dar chiar și așa, el a muncit în continuare și a demonstrat că merită pe deplin această convocare”, a încheiat Moți.Chemat suprinzător la lot, după o lipsă prelungită de formă, atacantul celor de la Terek Groznîi (Rusia), Gicu Grozav, este în asentimentul lui Cosmin Moți și nu se teme de polonezi.„Cu puțină atenție, puteam să avem mai multe puncte. Dar ăsta este adevărul, 5 puncte. Acum urmează un meci foarte important și foarte greu cu Polonia. Dar eu spun că avem șanse să câștigăm, pentru că jucăm acasă, în fața suporterilor. Cu ei în spate, vom fi mai puternici și sper să luăm toate cele trei puncte. Ei au jucători de valoare care evoluează în campionate puternice și e normal ca Polonia să fie favorită. Noi trebuie să fim foarte concentrați și atenți. Lewandowski e un jucător de clasă. Trebuie să fim atenți, dar nu numai la el, pentru că au mulți jucători buni”, a declarat Grozav.