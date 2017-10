Tricolorele, duel cu Croaţia, în optimi

Campionatul Mondial de handbal feminin

Tricolorele, duel cu Croația, în optimi

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa naționala de handbal feminin a României întâlnește, astăzi, de la ora 18.30 (în direct la Dolce Sport), reprezentativa Croației, în optimile de finală ale Campionatului Mondial din Brazilia. În faza grupelor, doar trei echipe au încheiat meciurile neînvinse: Rusia (grupa B), Brazilia (C) și Danemarca (D). În faza optimilor de finală, prima eliminatorie, s-au calificat primele patru clasate din fiecare grupă, după cum urmează: Norvegia, Angola, Muntenegru, Islanda (grupa A), Rusia, Spania, Coreea de Sud, Olanda (B), Brazilia, Franța, România, Japonia (C) și Danemarca, Croația, Suedia și Coasta de Fildeș (D). În meciurile din grupa C, România a obținut rezultatele: 30-28 cu Tunisia, 33-27 cu Cuba, 28-28 cu Japonia, 28-33 cu Brazilia și 20-39 cu Franța. Câștigătoarele din optimi se califică în sferturile de finală, meciurile fiind programate pe 14 decembrie, urmate de semifinale (16 decembrie) și finale (18 decembrie). Campioana mondială se va califica direct la Jocurile Olimpice de la Londra, competiție la care au obținut deja biletele Marea Britanie, Norvegia (din Europa), Coreea de Sud (Asia) și Brazilia (Pan-America). Cele mai bune șase echipe de la CM din Brazilia, care nu și-au asigurat calificarea la JO din turneele continentale, vor participa ulterior la turneele preolimpice, din intervalul 25-27 mai 2012, primele trei având drept de organizare.