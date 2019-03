Trei victorii pentru Academia Hagi, în partidele de verificare din Bulgaria

Echipele de juniori ale Academiei Hagi (născuți în 2008 și 2009) au susținut, în week-end, la Varna (Bulgaria), patru meciuri de verificare contra formațiilor Cerno More Varna și Dunav Ruse. Bilanțul constănțenilor a fost de trei victorii și o înfrângere.

Iată cele patru rezultate: Cerno More Varna 2008 - Academia Hagi 2008 0-1 (a marcat Lehăduș); Dunav Ruse 2008 - Academia Hagi 2008 5-3 (au marcat Dragomir, Dimcică și Bunea); Cerno More Varna 2009 - Academia Hagi 2009 1-4 (au marcat C. Mihai, Pambuca, Carabaș, Iordache); Dunav Ruse 2009 - Academia Hagi 2009 1-6 (au marcat Carabaș 2, Pambuca, C. Mihai, Iordache și Plugaru).