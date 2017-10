FC Farul - Universitatea Craiova, derby-ul suferinței în Liga I

Trei puncte vitale pentru salvarea de la retrogradare

Fotbaliștii de la FC Farul se pregătesc, săptămâna aceasta, în vederea partidei cu Universitatea Craiova, una dintre principalele contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării. „Rechinii“ au urmat, ieri după-amiază, o ședință preparativă de intensitate maximă, condusă de antrenorul principal Ion Marin. Cum vremea s-a stricat și ploaia a căzut aproape fără încetare, s-a decis ca sesiunea să aibă loc pe terenul secund, protejându-se astfel suprafața arenei principale. „Jucătorii s-au antrenat foarte bine toată săptămâna, dar, din păcate, timpul nefa-vorabil ne-a mai încurcat din socoteli. Ne-am chinuit, e drept, dar sperăm ca acest efort să fie răsplătit printr-o victorie împotriva Craiovei. Pentru sâmbătă, nu am decât o singură variantă - câștigarea celor trei puncte. Și când spun asta, țin cont de dorința băieților de a obține victoria, de a face o bucurie suporterilor. Aceste trei puncte sunt foarte importante pentru Farul, pentru că ne-ar menține pe o linie ce ne dă șansa salvării de la retrogradare”, a declarat Ion Marin. Despre potențialul adversarului, „Săpăligă“ spune că jocul Universității este în creș-tere. „Cel puțin în meciul de la Piatra Neamț, îndeosebi în finalul partidei, Craiova a avut jocul în mână, dar, din păcate, nu a putut să egaleze. Este o echipă care are un lot foarte bun, dar noi trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a ne impune“, a explicat tehnicianul Farului. Semnul întrebării în dreptul lui Pătrașcu După antrenamentul de ieri, mijlocașul Florin Pătrașcu a acuzat crampe musculare și a devenit incert pentru meciul cu Universitatea. Astăzi, fotbalistul va efectua o serie de investigații medicale, pentru a vedea dacă va putea să intre în lupta cu „juveții“. Partida Farul - Craiova va avea loc sâmbătă, de la ora 17.15, și va fi transmisă în direct de Național TV.