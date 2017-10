Trei puncte cu Steaua, cadoul ideal pentru Băcilă

Mijlocașul dreapta al Farului, Cosmin Băcilă, a împlinit, miercuri, vârsta de 25 de ani. Fotbalistul Farului a fost felicitat de coechipieri și de antrenori, cărora le-a spus că cel mai frumos cadou pe care l-ar putea primi ar fi o victorie contra Stelei. „Ne așteaptă un meci greu, dar dorința noastră de câștig este foarte mare. Steaua are echipă de Liga Campionilor, dar vă asigur că nu îi va fi ușor pe litoral. Dacă am lua cele trei puncte, ar fi ceva extraordinar, dar cred că ar fi bună și o remiză”, a spus Băcilă. „Rechinul” nu și-a ascuns visul de a îmbrăca odată tricoul roș-albastru. „Cine nu și-ar dori să ajungă la Steaua? Dar, până una-alta, sunt jucătorul Farului și trebuie să fac totul pentru ca echipa mea să învingă”, a precizat Cosmin Băcilă. Încrezător în forțele proprii s-a arătat și Ben Teekloh. După ce a jucat, săptămâna trecută, pentru naționala Liberiei, internaționalul Farului este de părere că „rechinii” au suficiente calități pentru a se bate de la egal la egal cu Steaua. „Noi jucăm la victorie. Nu ne temem de adversari, cred că, dacă ne facem jocul, avem șanse de a obține cele trei puncte. Personal, am fost puțin obosit după meciul din preliminariile CM, dar acum sunt OK”, a spus sportivul liberian.