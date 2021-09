Trei pugiliste constănţene de top urcă în ring la Campionatul Naţional

Trei pugiliste din lotul naţional al României au numele şi cariera sportivă legate de oraşul Năvodari. Maria Cimpoeru, Amalia Niţă şi Alexandra Maria Petcu urcă în ring la Campionatul Naţional de box de la Năvodari.Maria Cimpoeru este din Năvodari şi a obținut de trei ori titlul de campioană naţională, fiind medaliată cu bronz la Campionatul European de box pentru juniori (2020, Sofia). De doi ani, se antrenează la CS Năvodari, sub coordonarea antrenorilor Ferodin Ablalim şi Marcel Jipeanu, în fiecare an fiind convocată la lotul naţional.Campioană europeană de junioare (2021, Tbilisi), Amalia Niţă practică box de performanță de cinci ani, dintre care doi ani şi jumătate s-a antrenat la CS Năvodari. Este din Lumina, iar de un an se antrenează la Danubiu Tulcea.Alexandra Maria Petcu, vicecampioană europeană de junioare (2021, Italia), este din Năvodari şi practică box de performanţă de patru ani. S-a antrenat la cluburile Islington şi Repton din Londra, iar din martie 2021, este legitimată la Steaua Bucureşti.În total, 218 sportive, reprezentând 60 de cluburi membre ale Federaţiei Române de Box, participă la finalele Campionatului Naţional de box feminin 2021, organizat în premieră la Năvodari, la Sala Sporturilor. Finalele sunt programate sâmbătă, 11 septembrie.CS Năvodari participă cu şapte tinere sportive la cea de-a XX-a ediţie a acestei competiţii de top.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Năvodari / Primăria Năvodari