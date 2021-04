Trei luptătoare românce, medaliate cu bronz la Campionatele Europene

Formată ca sportiv de performanţă la CS Mangalia, Andreea Ana şi-a adjudecat bronzul la categoria 55 kg, după ce a învins-o în meciul decisiv pe Katerina Picikovskaia, din Belarus. Andreea Ana o învinsese în sferturi pe franţuzoaica Hilary Ysaline Honorine, dar a pierdut apoi semifinala cu poloneza Roksana Marta Zasina.





Luptătoarea din Mangalia are în palmares bronzul la Europenele de seniori în 2019, dar şi medalii de bronz la Europenele Under-23 din 2019 şi la Mondialele Under-23 din 2018 şi 2019.





La categoria 59 kg, românca de origine ucraineană Katerina Zhydachevska a cucerit dramatic medalia de bronz în faţa belarusei Iulia Pisarenka, printr-un procedeu reuşit în ultimele secunde. Anterior, Kateryna pierduse în sferturi în faţa bulgăroaicei Biliana Jivkova Dudova, însă calificarea acesteia în finală a readus-o pe reprezentanta României în bătălia pentru podium.





În vârstă de 27 de ani, Kateryna Zhydachevska a câştigat prima sa medalie importantă pentru România, după ce, în 2018, la Campionatele Mondiale de la Budapesta s-a clasat pe locul cinci.





La rândul său, Kriszta Tunde Incze a intrat în posesia medaliei de bronz, în limitele categoriei 65 kg, după ce a învins-o pe azera Irina Petrovna Netreba în meciul decisiv.





Incze fusese învinsă, în calificări, de ucraineanca Tatiana Rijko, dar s-a impus, în recalificări, în faţa rusoaicei Liubov Ovcearova, fostă campioană europeană şi vicecampioană mondială, iar apoi a câştigat meciul cu Netreba.





Incze mai are în palmares un argint, la Europenele de seniori din 2019, şi un bronz la Jocurile Europene din 2019, precum şi medalii de argint (2019) şi de bronz (2017, 2018) la Europenele Under-23.





Surprinzător, Alina Vuc, singura luptătoarea din România calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ratat podiumul european.



„Campionatul European din Polonia nu s-a încheiat cu bine pentru mine. Îmi pare rău că nu am reuşit să fac un concurs bun şi să fiu pe podiumul european. Nu am prea mult timp să plâng, pentru că trebuie să mă pregătesc în continuare pentru cea mai importantă competiţie. Mă bucur că sunt sănătoasă şi că am atâţia oameni lângă mine care mă sprijină în drumul spre glorie”, a transmis Alina Vuc.





Delegația de lupte feminine a României (antrenori Nikolai Stoianov şi Adina Popescu) a fost întâmpinată de reprezentanţii Federaţiei Române de Lupte, sâmbătă, la Aeroportul Otopeni, după participarea la Campionatele Europene din Polonia.





Luptătoarele românce Andreea Beatrice Ana, Kateryna Zhydachevska și Kriszta Tunde Incze au cucerit medaliile de bronz, la Campionatele Europene de seniori de la Varşovia (Polonia).