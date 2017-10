Trei juniori, la „botezul” Diviziei A

La Oradea, antrenorii Brănescu și Nache nu au putut alinia șase dintre titularii de drept - Petreanu, Munteanu, Graur, Pîrvu, Puișoru și Zapan, toți convocați la lotul național sub 19 ani. „Lotul este valoros și numeros, avem soluții de înlocuire. Trei dintre jucătorii introduși după pauză, Damian, Pastramă și Trandafir, au debutat sub culorile clubului nostru. Mai mult, toți sunt juniori, iar acest lucru arată că punem accent pe tineret. Vrem să încheiem turul fără înfrângere, obiectiv perfect realiza-bil, pentru că avem o apărare foarte bună“, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Altfel, echipa națională de rugby sub 19 ani a României se află în faza finală a pregătirii pentru Europenele din Belgia. Turneul este foarte important, pentru că ocupan-ta locului întâi se va califica la Campionatul Mondial Under 20 din Chile, divizia secundă. După ce s-au antrenat, săptămâna trecută, la Snagov, „stejăreii“ susțin, astăzi, de la ora 11, la București, un joc-școală cu Dinamo.La Oradea, antrenorii Brănescu și Nache nu au putut alinia șase dintre titularii de drept - Petreanu, Munteanu, Graur, Pîrvu, Puișoru și Zapan, toți convocați la lotul național sub 19 ani. „Lotul este valoros și numeros, avem soluții de înlocuire. Trei dintre jucătorii introduși după pauză, Damian, Pastramă și Trandafir, au debutat sub culorile clubului nostru. Mai mult, toți sunt juniori, iar acest lucru arată că punem accent pe tineret. Vrem să încheiem turul fără înfrângere, obiectiv perfect realiza-bil, pentru că avem o apărare foarte bună“, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Altfel, echipa națională de rugby sub 19 ani a României se află în faza finală a pregătirii pentru Europenele din Belgia. Turneul este foarte important, pentru că ocupan-ta locului întâi se va califica la Campionatul Mondial Under 20 din Chile, divizia secundă. După ce s-au antrenat, săptămâna trecută, la Snagov, „stejăreii“ susțin, astăzi, de la ora 11, la București, un joc-școală cu Dinamo.