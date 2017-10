Trei jucători şi un antrenor de la Farul au transportat răniţii dintr-un accident rutier

Trei jucători și un antrenor de la Farul au transportat răniții dintr-un accident rutier

„Marinarii“ Ninu, Sardescu și Bogdan Andone și antrenorul de portari Valentin Covaciu au întârziat la reunirea de ieri a Farului, după ce au ajutat victimele unui eveniment rutier petrecut pe Autostrada Soarelui. Ieri după-amiază, cei trei jucători și antrenorul veneau de la București spre Constanța, cu două mașini. Pe autostradă, aproape de Cernavodă, „marinarii” au ajuns la un accident cu victime, pe care nu au ezitat să le transporte spre salvare. „Un autoturism a intrat într-un tir. Ne-am oprit să ducem la spital răniții, nu puteam să-i lăsăm acolo. Erau trei victime: șoferul, nevasta lui și un copil mic. I-am dus lângă Medgidia, iar de acolo au fost preluați. Din acest motiv, am întârziat la reunire, cerându-ne scuze antrenorului Vasile Mănăilă”, a declarat fundașul central Emil Ducu Ninu, ultima achiziție a Farului. Fostul stoper al Stelei a efectuat ieri primul antrenament cu Farul la Constanța, după ce prinsese și două zile de cantonament în Antalya. „Îmi place la Farul. În Turcia, i-am cunoscut pe toți băieții, sunt o trupă minunată. Acest transfer va fi un pas înainte pentru mine doar dacă promovăm. Eu sper însă că așa va fi, că doar de aceea sunt aici. Am venit în primul rând pentru Vicențiu Iorgulescu și pentru Fane Stoica. Ei vor ca, în cazul promovării, să rămân la Constanța și din vară, după ce îmi expiră împrumutul, lucru cu care sunt de acord. Sper să mai joc cel puțin un an la Farul. E o serie puternică, dar cred că vom face față cu brio. Am văzut și celelalte echipe și nu prea se ridică la nivelul Farului, care e cu mult peste ele”, a spus Ninu. Pantelie și Călin nu au reușit să vină de la Tulcea Vremea nefavorabilă de ieri i-a împiedicat pe doi dintre jucătorii Farului, Pantelie și Ionuț Călin, să ajungă de la Tulcea la Constanța. La antrenament, desfășurat pe terenul sintetic al clubului, nu a fost prezent nici principalul Ștefan Stoica, reținut în București de o reunire a antrenorilor. Ședința de pregătire a fost condusă, ca și vineri, de secundul Vasile Mănăilă, sub comanda căruia s-au aflat 24 de jucători: Sardescu, Vlas, Vl. Neagu - portari; Mățel, Ninu, Larie, Ignat, Tudorache, Gaston - fundași; Andrade, M. Soare, D. Prodan, B. Teekloh, B. Andone, Cristocea, Păcuraru, Pătrașcu, Henry, C. Matei, Mansur, A. Iovănescu - mijlocași; Chico, Doicaru, Fatai - atacanți. Farul se bate cu Sportul, Brănești, Tulcea și Stejaru „Băieții de la Farul sunt de treabă, mi-au dat ocazia să mă acomodez mai repede. Mă bucur că am venit la Farul, o echipă cu nume în România, de valoare, cu jucători foarte buni, care au meciuri în prima ligă. Am semnat pe trei ani și jumătate. Sper să ajut la promovare. Farul se bate cu Sportul, Brănești, Tulcea și Stejaru, dar are prima șansă. Nu am nicio preferință pe ce post voi evolua, antrenorul decide. Important e să fiu de folos echipei. La Drobeta, am jucat fundaș central stânga și mijlocaș la închidere, în Antalya am fost folosit în meciul cu armenii fundaș dreapta, o premieră pentru mine” Dan Ignat, fundaș Farul