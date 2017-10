Trei „guri de foc“ şi un portar accidentat

Bilanțul Tomisului după meciul cu Rapid, din Liga Națională de handbal feminin

Trei „guri de foc“ și un portar accidentat

Echipa de handbal feminin CS Tomis a făcut un meci bun contra Rapidului și, profitând de naivitatea adversarei, a câștigat la scor (45-26), urcând astfel pe locul șase în clasamentul Ligii Naționale și trecând pe plus la golaveraj. CS Tomis n-a întâmpinat rezis-tență din partea feroviarelor. Principalele „guri de foc” - Loredana Mateescu, Alexandra Iovănescu și Mihaela Seifer - au înscris câte șase goluri, restul marcatoarelor fiind Andreea Tîlvîc, Florina Zamfir (câte 5), Mihaela Pîrîianu, Ionela Topa, Gabriela Szabo, Diana Druțu (câte 3), Elena Avădanii, Diana Pătru (câte 2) și Janina Luca (1). „Am controlat jocul din primul până în ultimul minut. Nu am avut nicio problemă, pentru că Rapidul este una dintre candidatele la retro-gradare. Deși am câștigat la 19 goluri diferență, m-a deranjat atitudinea unor jucătoare, care au tratat partida cu destulă superficialitate. Trebuie să uităm repede acest joc, pentru că urmează un meci infinit mai greu, cu HCM Baia Mare, în deplasare. Acolo, altele vor fi datele pro-blemei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Din păcate, în duelul cu Rapid, portarul formației de pe litoral, Mihaela Blaga, a suferit o acci-dentare - entorsă la gleznă, după ce a ieșit din poartă și a oprit un contraatac al Rapidului - și ar putea lipsi de la antrenamente cel puțin o săptămână. „Mâine (n.r. - astăzi), handbalista va efectua un test cu rezonanță magnetică, RMN, iar în urma analizei, se va stabili diagnosticul exact. Oricum, nu se va putea pregăti cu echipa minimum șapte zile”, a explicat profesorul Bucovală. În schimb, îmbucurătoare este revenirea Dianei Pătru. „A avut probleme de sănătate, dar s-a refăcut repede, prin voință și posibilități ale organismului”, a declarat oficialul Tomisului. vvv După disputarea etapei a patra, campionatul intern se întrerupe din nou, pentru a permite echipei naționale a României să susțină cele două jocuri de calificare la Cam-pionatul European din 2010. Pe 14 octombrie, de la ora 19.00, tricolorele lui Radu Voina vor întâlni, la Sighișoara, reprezentativa Por-tugaliei, iar pe 17 octombrie, de la ora 16.15, la Zurich, adversară va fi selecționata Elveției. Liga Națională se va relua pe 24 octombrie, o dată cu runda a cincea, când CS Tomis se va deplasa la Baia Mare. Până atunci, handba-listele constănțene se vor pregăti pe plan local, la sala de forță de la stadionul „Farul”, accentul fiind pus pe acumulările fizice.